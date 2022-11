Szklany Dom został zdewastowany, choć okolicy pilnuje mnóstwo policji

"Ręce opadają"

Porównał on koszt remontu elewacji do cen farb, jakimi wandale zniszczyli budynek. "Koszt remontu elewacji: 500 tys. zł (w tym 200 tys. dotacji), koszt 5 puszek farby w sprayu: 100 zł". Zwrócił też uwagę, że trzy lata temu wspólnota zakończyła remont całego budynku. Przeprowadzane prace związane były między innymi z odtwarzaniem i czyszczeniem szlachetnego tynku przyziemia. "Wiele dni zajęło nam dobranie odpowiedniego składu i kolorystyki, a konserwatorom wiele miesięcy zajęły prace konserwatorskie. Wandalom wystarczyło kilka minut" - podsumował.

Poinformował także, że sprawę zniszczenia budynku zgłosi na policję. Do Komendy Rejonowej Policji Warszawa V zwróciliśmy się z zapytaniem, czy sprawa pomazania budynku została zgłoszona. Do momentu publikacji materiału nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Policja pilnuje domu Prezesa PiS

W komentarzach pod wpisem Krasuckiego warszawiacy zwracają uwagę, że w pobliżu Szklanego Domu patrole policji są niezwykle liczne. Chodzi oczywiście o te, które pilnują pobliskiego domu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. "To jest okolica pod szczególnym nadzorem policji. Patrole nieustannie krążą, ale widać pilnują tylko płotu jednej willi", "Mnie to zastanawia jak w tak policyjnym miejscu żaden patrol nie widział ze ktoś coś", czy "Gdzie jest Policja, której całe brygady kręcą się po okolicy najbardziej strzeżonego domu na Żoliborzu? Taki napis, to zapewne nie został napisany w kilka minut" - piszą internauci.

O patrolach oddelegowanych do pilnowania bezpieczeństwa w rejonie zamieszkania Jarosława Kaczyńskiego pisaliśmy kilkukrotnie na tvn24.pl. W tekście z czerwca 2020 roku zwracaliśmy uwagę, że rejonów tych każdej doby strzegło około 18 policjantów. Czterech policjantów w mundurach, dodatkowo wspierało dwóch "tajniaków". Funkcjonariusze zmieniali się co osiem godzin. Policyjny radiowóz stawał zazwyczaj na niewielkim parkingu, nie ruszając się do czasu, gdy po ośmiu godzinach przyjeżdżał zmiennik. To w nim siedziało dwóch policjantów, a kolejnych dwóch policjantów krążyło uliczkami sąsiadującymi z ulicą Mickiewicza, przy której jest posesja Jarosława Kaczyńskiego.