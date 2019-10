Kiedyś grali tu Zidane i Boniek. Stadion się sypie, trybuna zamknięta

"Uwaga! Obiekt wyłączony z użytkowania. Wstęp surowo wzbroniony". Kartki tej treści wywieszone na metalowym ogrodzeniu, którym otoczono trybunę, nie pozostawiają wątpliwości. Jej stan od dawna był opłakany, co widać gołym okiem. Łuszcząca się farba, odpadający tynk, betonowe elementy trzymające się "na słowo honoru". Podczas meczów z lepszą frekwencją organizatorzy ostrzegali kibiców przed wchodzeniem na balkony, by wraz z podłogą nie spadli piętro niżej.

Trybuna główna zamknięta

Skąd jego zainteresowanie sportową areną? W 2016 roku budynek z początku lat 50. ubiegłego stulecia został wpisany do ewidencji zabytków, jako dziedzictwo powojennego modernizmu. Malowniczy obiekt autorstwa Stanisława Barylskiego trafił tam na wniosek stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. "Wnosimy o przyznanie środków finansowych na remont, konserwację i modernizację zespołu budynków stadionu na Marymoncie. Nie pozwólmy, by obrócił się w ruinę, przywróćmy go do dawnej świetności!" - apelowali w petycji społecznicy. Do świetności wciąż daleka droga, ale urzędnicy zapewniają, że wykonano już pierwszy krok w tę stronę.