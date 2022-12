Dziś drugie podejście do rozpoczęcia procesu apelacyjnego Kajetana P. 

W Sądzie Apelacyjnym odbędzie się we wtorek rozprawa Kajetana P. To drugie podejście do rozpatrzenia dwóch apelacji, które wpłynęły do sądu. Obrońcy domagają się uchylenia wyroku dożywocia, jaki usłyszał ich klient. - Obrona nie zgodziła się z wyrokiem. Zakwestionowaliśmy go zarówno, co do kwestii ustalenia poczytalności, jak i co do wysokości kary - powiedział mecenas Piotr Dałkowski, obrońca Kajetana P. Dodał, że w apelacji obrona domaga się stwierdzenia, że Kajetan P. w trakcie popełnienia czynu był w stanie, który wyłączał świadome podjęcie decyzji.