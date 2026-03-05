Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Żoliborz

Ojciec i syn zginęli na Wisłostradzie. Jest akt oskarżenia

|
Motocykl został kompletnie zniszczony
Tragiczny wypadek na Wisłostradzie
Źródło: Miejski Reporter
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz skierowała akt oskarżenia przeciwko Dawidowi F. i Mariuszowi P. w sprawie śmiertelnego wypadku na Wisłostradzie, w którym zginęli ojciec z synem. Do tragedii doszło w lipcu ubiegłego roku.

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba, zakończyło się śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło na Wybrzeżu Gdyńskim 10 lipca ubiegłego roku.

Ojciec i syn nie żyją. Zarzuty dla kierowcy i pasażera
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ojciec i syn nie żyją. Zarzuty dla kierowcy i pasażera

Akt oskarżenia przeciwko kierowcy

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie 15 lutego skierowała do sądu akt oskarżenia. Z jego treści wynika, że Dawid F. został oskarżony, że "umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym".

"Kierując samochodem osobowym marki Opel Vectra z prędkością 108 km/h zjechał na przeciwległy pas ruchu i jadąc pod prąd, czołowo zderzył się z prawidłowo poruszającym się motocyklem marki Yamaha, w wyniku czego kierowca motocykla oraz jego małoletni pasażer zostali wyrzuceni z pojazdu oraz doznali urazów wielonarządowych, skutkujących ich zgonem w dniu 11 lipca 2025 roku" - podał prokurator Skiba.

Następnie - jak wskazała prokuratura - kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, po powrocie do mieszkania pił alkohol.

Śledczy zarzucają też Dawidowi F., że w dniu gdy doszło do tragicznego wypadku, prowadził samochód, łamiąc zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zakaz ten został wydany przez Sąd Rejonowy w Radomiu 3 września 2024 roku na okres trzech lat.

Oskarżony przyznał się do winy. Mężczyźnie grozi od pięciu do 20 lat więzienia.

Śmierć na drodze przychodzi nagle. "To jak lecący pocisk na wojnie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Śmierć na drodze przychodzi nagle. "To jak lecący pocisk na wojnie"

Alicja Glinianowicz

Pasażer odpowie za nieudzielenie pomocy

Natomiast pasażer Opla Mariusz P., został oskarżony o nieudzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku - kierowcy i małoletniemu pasażerowi motocykla. Mariuszowi P. grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

"Oskarżony Dawid F. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia korespondujące ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Wyjaśnił, że po zderzeniu zatrzymał pojazd i uciekł, gdyż spanikował i bał się konsekwencji, miał bowiem świadomość obowiązującego go zakazu prowadzenia pojazdów. Po ucieczce z miejsca zdarzenia wsiadł do taksówki i wrócił do hostelu. W trakcie drogi powrotnej na stacji benzynowej zakupił alkohol, który wypił w taksówce i w pokoju, który wynajmował" - przekazał prok. Piotr Antoni Skiba.

Do winy nie przyznał się natomiast oskarżony P. Mężczyzna złożył wyjaśnienia.

Dawid F. był wcześniej karany za jazdę pod wpływem alkoholu. Mariusz P. także był wcześniej karany - za przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece. Okazało się, że był on poszukiwany listem gończym.

Tragiczny wypadek na Wisłostradzie

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w 10 lipca 2025 roku późnym wieczorem na Wisłostradzie. Około godziny 23.15 kierujący Oplem zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym motocyklem oraz osobowym Audi.

Motocyklem podróżował ojciec z synem. Wracali z meczu Legii Warszawa. Pierwszej pomocy udzielili im świadkowie. 12-latek został przetransportowany do szpitala helikopterem LPR. Do szpitala trafił również jego 45-latek, który był reanimowany. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Kilka godzin później policja poinformowała, że chłopiec także nie przeżył.

Kierowca oraz pasażer Opla zostali zatrzymani na terenie dwóch różnych hosteli w Wawrze.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W wypadku zginęło dziecko
Zderzenie dwóch aut. Zginął ośmioletni chłopiec
Okolice
W wypadku zginęły dwie osoby
Czołowe zderzenie, nie żyją dwie osoby
Okolice
Wypadek na Wisłostradzie
W szpitalu zmarł ojciec, kilka godzin później syn

Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Miejski Reporter

Udostępnij:
Tagi:
WypadekWypadkiProkuratura
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
PKP Warszawa Falenica, kolej, pociągi, tory, linia otwocka
Dwa tygodnie bez pociągów. Tak pojadą autobusy
Wawer
Uderzył samochodem w bariery
17-latek chciał uciec policji. Rozbił auto na barierach
Okolice
Warszawa, lotnisko, samolot LOT-u
Usterka w samolocie do Pragi. Pasażerowie wrócili do Warszawy
Włochy
Policyjna kontrola przy Puławskiej
Nagle przed restauracją pojawiło się kilkanaście radiowozów. Znamy powód
Ursynów
Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
Sztucer wystrzelił w komendzie, pocisk przebił ścianę
Okolice
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Radni dwóch dzielnic byli jednogłośni
Bemowo
Trzech nastolatków zatrzymanych w związku z oszustwem "na policjanta"
Za "policyjną akcją" stali nastoletni oszuści. Senior stracił 25 tysięcy złotych
Bemowo
Dziki w Warszawie
W tych dzielnicach odstrzelono najwięcej dzików
Wawer
Nagranie z monitoringu
"Ten biały proszek nie jest narkotykiem". Kłamał
Okolice
Strażnicy miejscy pomogli kobiecie
Zza przystanku dochodził kobiecy głos wzywający pomocy
Kopiec Powstania Warszawskiego
IPN oburzony "dewastacją" krzyży. Zarząd Zieleni tłumaczy, że to roztopy
Mokotów
Nowe skille ambasadora
"Odblokowano nową umiejętność". Ambasador kontra podziemia dworca
Widok na bibliotekę (I nagroda)
Biblioteka pod okiem dzika
Wesoła
Mężczyzna został zatrzymany
Zaniedbał psa, grozi mu więzienie
Ursynów
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Sprawa wypadku Beaty Szydło. Kolejny były funkcjonariusz BOR z zarzutami
TVN24
Uciekał przed policją, został zatrzymany
Uciekał przed policją, "celowo uderzył w radiowóz"
Okolice
Pożar w mieszkaniu w Brwinowie
Pożar mieszkania zaczął się od zabawki
Okolice
Willa Glassa, ul. Piasta 12
Kiedyś mieszkały tu elity. Cztery podwarszawskie wille w rejestrze zabytków
Okolice
Uczeń zaatakował nauczyciela szkoły w Piasecznie
Uczeń rzucił się z pięściami na nauczyciela
Okolice
Ruszyła przebudowa w alei Jana Pawła II
Ruszyła jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji drogowych
Zarzuty i areszt po wtargnięciu do Centrum Usług Społecznych (zdj. ilustracyjne)
Obrażał urzędników i im groził. Zarzuty i areszt dla 50-latka
Okolice
Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego
Tak wygląda pierwszy w Warszawie tunel tramwajowy
Ochota
Kobieta straciła przez oszusta matrymonialnego 20 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Codziennie pisał i wysyłał zdjęcia, poprosił o pieniądze
Okolice
Turyści z Dubaju na Lotnisku Chopina
"Podróż trwała dziesięć godzin, a w tamtą stronę pięć i pół". W nocy wrócili z Dubaju
Włochy
Służby przy zawalonej hali w Mławie
Zawalił się dach hali, zginęli dwaj bracia. Prokuratura o przyczynie tragedii
Okolice
Trasa S10 ma przebiegać w pobliżu Płocka
Połączy Warszawę ze Szczecinem. Plany na trasę S10
Okolice
Policja znalazła u 68-latki narkotyki
Część narkotyków ukryła w bieliźnie, wyczuł je policyjny pies
Okolice
Ładunek spadł z samochodu
Ładunek spadł z przyczepki na jezdnię. Tuż przed radiowozem
Okolice
Tragedia na przejeździe kolejowym w Susku Nowym
Śmierć matki i syna na przejeździe kolejowym. Ustalenia śledczych
Okolice
Na Białołęce powstanie nowy skwer
Ogród deszczowy, droga rowerowa i zieleń. Będzie nowy skwer
Białołęka
Zwiń opisWięcej
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki