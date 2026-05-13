Ze sklepu znikały biżuteria i lekarstwa. Zatrzymano 50-latkę
Do komisariatu policji na Żoliborzu zgłosił się przedstawiciel sklepu przy ulicy Mickiewicza, informując o zdarzeniach, do których dochodziło od początku roku. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że podejrzana działała w podobny sposób, wykorzystując kasy samoobsługowe i omijając opłacenie części towarów.
Płaciła tylko za najtańsze produkty
Z przekazanych informacji wynikało, że kobieta po wejściu do sklepu, przez dłuższy czas chodziła między regałami, wybierając różnego rodzaju produkty, w tym biżuterię, kosmetyki oraz lekarstwa.
"Następnie udawała się do kas samoobsługowych, gdzie skanowała jedynie najtańsze produkty i za nie uiszczała opłatę, natomiast pozostałe, droższe artykuły wynosiła bez zapłaty" - poinformowała podinsp. Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.
Działania kobiety zostały nagrane przez kamery monitoringu.
Przychodziła tydzień po tygodniu
Policjanci ustalili, że tydzień po pierwszej kradzieży kobieta ponownie pojawiła się w tym samym sklepie i dokonała kolejnej kradzieży kosmetyków oraz artykułów drogeryjnych.
"Do podobnych sytuacji doszło jeszcze czterokrotnie, mniej więcej w tygodniowych odstępach. Łączna wartość strat przekroczyła 2000 złotych" - dodała Kozłowska.
Funkcjonariusze kilka dni temu zatrzymali podejrzaną. Została przewieziona do komisariatu przy ulicy Rydygiera, gdzie usłyszała sześć zarzutów kradzieży mienia. Za te przestępstwa grozi kara do pięciu lat więzienia.