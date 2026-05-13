Żoliborz

Ze sklepu znikały biżuteria i lekarstwa. Zatrzymano 50-latkę

Policja zatrzymała podejrzaną
09.08.2023
Gdy przychodziła do sklepu, znikały z niego biżuteria i lekarstwa. Policjanci ustalili, że kobieta, wykorzystując kasy samoobsługowe, przez kilka tygodni regularnie okradała sklep. Podejrzana 50-latka usłyszała sześć zarzutów.

Do komisariatu policji na Żoliborzu zgłosił się przedstawiciel sklepu przy ulicy Mickiewicza, informując o zdarzeniach, do których dochodziło od początku roku. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że podejrzana działała w podobny sposób, wykorzystując kasy samoobsługowe i omijając opłacenie części towarów.

Płaciła tylko za najtańsze produkty

Z przekazanych informacji wynikało, że kobieta po wejściu do sklepu, przez dłuższy czas chodziła między regałami, wybierając różnego rodzaju produkty, w tym biżuterię, kosmetyki oraz lekarstwa.

"Następnie udawała się do kas samoobsługowych, gdzie skanowała jedynie najtańsze produkty i za nie uiszczała opłatę, natomiast pozostałe, droższe artykuły wynosiła bez zapłaty" - poinformowała podinsp. Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

Działania kobiety zostały nagrane przez kamery monitoringu.

Policja zatrzymała podejrzaną
Przychodziła tydzień po tygodniu

Policjanci ustalili, że tydzień po pierwszej kradzieży kobieta ponownie pojawiła się w tym samym sklepie i dokonała kolejnej kradzieży kosmetyków oraz artykułów drogeryjnych.

"Do podobnych sytuacji doszło jeszcze czterokrotnie, mniej więcej w tygodniowych odstępach. Łączna wartość strat przekroczyła 2000 złotych" - dodała Kozłowska.

Funkcjonariusze kilka dni temu zatrzymali podejrzaną. Została przewieziona do komisariatu przy ulicy Rydygiera, gdzie usłyszała sześć zarzutów kradzieży mienia. Za te przestępstwa grozi kara do pięciu lat więzienia.

Udostępnij:
