Żoliborz Ze sklepu znikały biżuteria i lekarstwa. Zatrzymano 50-latkę Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

09.08.2023

Do komisariatu policji na Żoliborzu zgłosił się przedstawiciel sklepu przy ulicy Mickiewicza, informując o zdarzeniach, do których dochodziło od początku roku. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że podejrzana działała w podobny sposób, wykorzystując kasy samoobsługowe i omijając opłacenie części towarów.

Płaciła tylko za najtańsze produkty

Z przekazanych informacji wynikało, że kobieta po wejściu do sklepu, przez dłuższy czas chodziła między regałami, wybierając różnego rodzaju produkty, w tym biżuterię, kosmetyki oraz lekarstwa.

"Następnie udawała się do kas samoobsługowych, gdzie skanowała jedynie najtańsze produkty i za nie uiszczała opłatę, natomiast pozostałe, droższe artykuły wynosiła bez zapłaty" - poinformowała podinsp. Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

Działania kobiety zostały nagrane przez kamery monitoringu.

Policja zatrzymała podejrzaną

Przychodziła tydzień po tygodniu

Policjanci ustalili, że tydzień po pierwszej kradzieży kobieta ponownie pojawiła się w tym samym sklepie i dokonała kolejnej kradzieży kosmetyków oraz artykułów drogeryjnych.

"Do podobnych sytuacji doszło jeszcze czterokrotnie, mniej więcej w tygodniowych odstępach. Łączna wartość strat przekroczyła 2000 złotych" - dodała Kozłowska.

Funkcjonariusze kilka dni temu zatrzymali podejrzaną. Została przewieziona do komisariatu przy ulicy Rydygiera, gdzie usłyszała sześć zarzutów kradzieży mienia. Za te przestępstwa grozi kara do pięciu lat więzienia.