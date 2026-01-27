Logo TVN Warszawa
Żoliborz

Zderzenie samochodu z busem na S8

Zderzenie na trasie S8
Korki na trasie S8
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Na trasie S8 pomiędzy węzłami Marymoncka i Wisłostrada doszło do zderzenia auta osobowego z busem. Są utrudnienia w kierunku Białegostoku.

Jak poinformowała w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. Zablokowane zostały dwa pasy jezdni w kierunku Białegostoku.

Utrudnienia mogą potrwać do około godziny 18.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 14.38. Doszło do zderzenia mercedesa i busa. Nie ma osób rannych, a kierowcy byli trzeźwi i mają uprawnienia do kierowania pojazdami. Ruch odbywa się trzema pasami - przekazał nam Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Zderzenie na trasie S8
Zderzenie na trasie S8
Zderzenie na trasie S8
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na trasie S8
Zderzenie na trasie S8
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na trasie S8
Zderzenie na trasie S8
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na trasie S8
Zderzenie na trasie S8
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

