Zderzenie samochodu z busem na S8

Jak poinformowała w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. Zablokowane zostały dwa pasy jezdni w kierunku Białegostoku.
Utrudnienia mogą potrwać do około godziny 18.
- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 14.38. Doszło do zderzenia mercedesa i busa. Nie ma osób rannych, a kierowcy byli trzeźwi i mają uprawnienia do kierowania pojazdami. Ruch odbywa się trzema pasami - przekazał nam Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.
Zderzenie na trasie S8
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Autorka/Autor: katke/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl