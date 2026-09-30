Żoliborz Utrudnienia na ważnej trasie. Będą pracować przez dwie noce Oprac. Katarzyna Kędra |

Co zrobić, jeśli w tunelu wybuchnie pożar? Źródło wideo: GDDKiA / Facebook Źródło zdj. gł.: ZDM

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- Kierowcy będą się poruszali jezdnią równoległą - poinformowała Małgorzata Tarnowska z warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Frezowanie, układanie nowej nawierzchni i wykonanie oznakowania będzie odbywało się w godzinach nocnych (od 20.00 do 5.00).

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W następnym tygodniu, przez dwie noce (z 5 na 6 i z 6 na 7 października) frezowana będzie jezdnia w rejonie ulicy Broniewskiego. Zamknięte zostaną lewy i środkowy pas ruchu. Kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu.