Utrudnienia na ważnej trasie. Będą pracować przez dwie noce
- Kierowcy będą się poruszali jezdnią równoległą - poinformowała Małgorzata Tarnowska z warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Frezowanie, układanie nowej nawierzchni i wykonanie oznakowania będzie odbywało się w godzinach nocnych (od 20.00 do 5.00).
W następnym tygodniu, przez dwie noce (z 5 na 6 i z 6 na 7 października) frezowana będzie jezdnia w rejonie ulicy Broniewskiego. Zamknięte zostaną lewy i środkowy pas ruchu. Kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu.
Źródło: PAP