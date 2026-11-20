Żoliborz Nowy odcinek drugiej linii metra. Ratusz podał harmonogram Oprac. Alicja Glinianowicz |

"Równolegle trwają prace nad trzecią i czwarta linią metra" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Metro Warszawskie

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W czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił na nagraniu opublikowanym na YouTube przedłużenie drugiej linii metra z Bródna na Marymont.

Zaskakująca decyzja

Decyzja Trzaskowskiego była zaskoczeniem. Dotychczas taki łącznik między Targówkiem a Bródnem nie był planowany. W tym kontekście mówiło się raczej o tramwajach i Moście Krasińskiego. Prezydent stolicy nie przedstawił analiz, na bazie których podjął taką decyzję.

W piątek ponownie zabrał głos w sprawie planowanej inwestycji. "Ta informacja wywołała sporo reakcji i ożywioną dyskusję - to cieszy, bo widać jak wiele osób interesuje kierunek rozwoju miasta i systemu transportu w Warszawie. Natomiast pojawia się kilka pytań, na które warto odpowiedzieć" - napisał w mediach społecznościowych.

"Nikomu, kto jechał Trasą Toruńską, Mostem Grota-Roweckiego, Trasą AK w godzinach szczytu nie trzeba tłumaczyć, że to będzie naprawdę istotna zmiana - dla pokonania tego samego odcinka będzie można przesiąść się do metra, zamiast stać w korku. To domknięcie północnej obwodnicy metra" - wyjaśnił dalej Trzaskowski.

Według Rafała Trzaskowskiego sama budowa nie wpłynie na funkcjonowanie drugiej linii. "Stacja Bródno jest do prac nad przedłużeniem przygotowana dzięki wydłużonym w trakcie jej budowy torom odstawczym" - zapewnił prezydent stolicy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Druga linia metra będzie przedłużona z Bródna na Marymont

Gdzie będą stacje?

Planowana trasa będzie mieć 5,5 kilometra. Powstaną cztery stacje. Stołeczny ratusz podał ich dokładne lokalizacje:

Toruńska (w rejonie stacji kolejowej Warszawa Toruńska),

Żerań FSO (rejon węzła Toruńska/Jagiellońska),

Osiedle Potok (rejon węzła Armii Krajowej/Mickiewicza),

Marymont (rejon istniejącej stacji M1, planowanej stacji linii M4 i parkingu P+R).

Ostatnia planowana stacja - Marymont - będzie stacją największą na planowanym odcinku, znajdą się tu tory odstawcze. To tam w przyszłości spotkają się trzy nitki podziemnej kolejki (M1, M2, M4).

Przebieg odcinka metra łączącego Bródno i Marymont Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Połączenie osiedli

Na Marymoncie w przyszłości spotkają się trzy linie: M1, M2 i M4, a także linie autobusowe i tramwajowe. Na stacji Toruńska zostanie wybudowany węzeł przesiadkowy z pociągami aglomeracyjnymi i regionalnymi. Nowe osiedla na Żeraniu zyskają dogodny dostęp do transportu dzięki stacji Żerań FSO. Natomiast na stacji Osiedle Potok pasażerowie będą mogli wygodnie przesiąść się do linii autobusowych obsługujących trasę Klaudyny-Mickiewicza.

"Połączymy dwie strony Wisły w rejonie dużych osiedli mieszkaniowych i na wysokości obleganej trasy samochodowej, a w efekcie znacząco zwiększy się liczba pasażerów M2" - opisał Trzaskowski.

Harmonogram prac

- Plan przedłużenia linii M2 już mamy, teraz przechodzimy do działania. Pieniądze na pierwszy etap, czyli prace przedprojektowe, chcemy wkrótce wpisać do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta - powiedział Rafał Trzaskowski, cytowany w komunikacie urzędu miasta. - Metro buduje się długo, a o środki na tę inwestycję Warszawa będzie musiała zabiegać także w Unii Europejskiej i rządzie, ale każde metro zaczyna się właśnie od takiej decyzji. Druga linia będzie więc rosła z obu stron, bo na drugim końcu, za Karolinem, powstaną trzy stacje do Ursusa. Mamy zabezpieczone na to pieniądze z rady miasta - dodał.

Wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie prac przedprojektowych nowego odcinka między stacjami Bródno a Marymont ruszą w 2027 roku. Ich realizacja przewidziana jest na 2028 rok, a w 2029 roku gotowe maja być dokumentacja geologiczna oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z końcowym projektem koncepcyjnym.

Łączny koszt prac przedprojektowych w latach 2027-2029 szacowany jest na ok. 32,4 miliona złotych.

Terminu rozpoczęcia budowy nie podano. Mamy go poznać w przyszłym roku.

Druga linia metra będzie przedłużona z Bródna na Marymont Źródło zdjęcia: Rafał Trzaskowski/youtube.com

Obecnie trwają prace projektowe nad linią M3 oraz przedłużeniem M2 od strony Ursusa. Planowanie czwartej linii jest na etapie koncepcyjnym.