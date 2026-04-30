Żoliborz

Drogowcy i tramwajarze zapowiadają pracowitą majówkę

Przystanek tramwajowy Metro Słodowiec
"Trzymaj się mocno". Tramwaje Warszawskie ku przestrodze opublikowały nagrania z kamer monitoringu
Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN
Skorzystają z mniejszego ruchu, by przeprowadzić kilka ważnych remontów. Drogowcy i tramwajarze zapowiadają pracę w okolicach stacji metra Słodowiec czy na Połczyńskiej.

Tramwaje Warszawskie w długi weekend majowy wymienią szyny na łuku skrzyżowania ulicy Popiełuszki i Słowackiego. Tramwaje nie będą kursować ulicą Popiełuszki - pomiędzy pętlą Metro Marymont a Placem Grunwaldzkim.

Zmiany w ruchu rozpoczną się od piątku 1 maja, od godziny 0:15 i potrwają do poniedziałku 4 maja, do godziny 0:15.

Źródło: UM Warszawa

Zmiany w ruchu na Żoliborzu

Na jakie zmiany powinni przygotować się kierowcy?

- Nie będzie wyjazdu z Gdańskiej na Słowackiego; - z Potockiej będzie można pojechać tylko w Gdańską; z kolei Gdańską kierowcy dojadą tylko do Dembińskiego - dalej przejazd będzie tylko do posesji; - objazd zostanie wyznaczony ulicami: Hłaski, Rudzką i Mickiewicza; - przy skrzyżowaniu z Gdańską, nitka ulicy Słowackiego w kierunku Bielan będzie węższa o jeden pas, w nocy dodatkowo będzie zamykany jeszcze jeden pas; - w dzień na Popiełuszki tylko z dwóch pasów będzie można skręcić w lewo, w Słowackiego; w nocy będzie tam jeden pas.

Przebudowa przystanków na Słodowcu

W majówkę rozpocznie się także przebudowa przystanków: tramwajowego Metro Słodowiec 05 i autobusowego Metro Słodowiec 02.

Zlikwidowany zostanie uskok, a sam przystanek będzie wydłużony i poszerzony. Prace wymagają przebudowy oraz regulacji torowiska na długości przystanku. Zadanie jest realizowane wspólnie przez Tramwaje Warszawskie i Zarząd Dróg Miejskich. Od piątku 1 maja do niedzieli 10 maja tramwaje nie będą kursować ulicą Marymoncką - między pętlą Metro Marymont a Trasą Mostu Skłodowskiej-Curie.

Źródło: UM Warszawa

Tramwaje zmienią trasy

W związku z pracami w rejonie przystanków Metro Marymont i Słodowiec tramwaje linii 6, 17 i 77 jadące Popiełuszki i Marymoncką zmienią swoje trasy.

- Od 1 do 10 maja linia 6 będzie kursowała na skróconej trasie - z Pragi dojedzie tylko do Metra Marymont. - W pierwszym okresie, od 1 do 3 maja, "siedemnastka" pojedzie objazdem - tramwaje tej linii będą z Mokotowa kursowały do pętli Metro Marymont przez ulicę Stawki, Andersa, Mickiewicza i Słowackiego. Następnie, od 4 do 10 maja, tramwaje linii 17 wrócą na ul. Popiełuszki, ale dalej będą dojeżdżać tylko do pętli Metro Marymont. - Z kolei od 1 do 3 maja kursować będzie uzupełniająca linia tramwajowa 77 między pętlą PKP Służewiec a Ratuszową Zoo na trasie: PKP Służewiec – Marynarska – Wołoska – Boboli – Rakowiecka – Aleja Niepodległości – Chałubińskiego – Aleja Jana Pawła II – Słomińskiego – Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa-ZOO.

Na trasę wyjadą autobusy linii zastępczej Z17. Będą kursowały w pętli Metro Młociny – Rondo Zgrupowania AK "Radosław” – Metro Młociny ulicą Marymoncką, Słowackiego, Popiełuszki i Aleją Jana Pawła II.

Od 4 maja, gdy otwarta zostanie torowisko na ulicy Popiełuszki, autobusy linii zastępczej Z17 będą kursować na krótszej trasie Metro Młociny – Metro Marymont.

Oprócz tego, częściej niż zwykle będą kursowały tramwaje linii 2, która łączy Winnicę z pętlą Metro Młociny.

Śródmieście

Otwarty przejazd w Wilanowie

Drogowcy mają też dobrą wiadomość dla mieszkańców Wilanowa. W czwartek, 30 kwietnia, wykonawca trasy tramwajowej otworzy przejazd przez tory w Alei Rzeczypospolitej, przy Sejmu Czteroletniego. Jadący od Branickiego skręcą tu w lewo, a od strony Alei Wilanowskiej będzie "zawrotka".

Frezowanie ulicy Połczyńskiej

W długi weekend majowy będą pracowali także drogowcy. Wymienią nawierzchnię na ulicy Połczyńskiej. Zamknięta będzie jezdnia w kierunku Ożarowa Mazowieckiego, od ulicy Dostawczej do Gierdziejewskiego. Kierowcy w obu kierunkach pojadą drugą nitką. Nie będzie skrętu w lewo w Dostawczą i Gierdziejewskiego.

Autobusy nie zmienią tras. W obu kierunkach pojadą otwartą jezdnią i zatrzymają się przy tymczasowych przystankach.

Źródło: UM Warszawa

Al. Krakowska i Banacha bez tramwajów

Jednocześnie do 3 maja trwa przerwa w kursowaniu tramwajów od Pl. Narutowicza do pętli P+R Aleja Krakowska i Banacha. Jej powodem jest remont torowiska, w ramach modernizacji samego Placu Narutowicza, przeprowadzanej przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Tramwaje wrócą na Grójecką, Al. Krakowską i Banacha zgodnie z planem - od poniedziałku 4 maja.

Piotr Bakalarski
pc

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Katarzyna Kędra
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki