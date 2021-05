Remont torowiska na Żoliborzu. Tramwaje pojadą objazdami, niektóre zostaną zawieszone

Zmiany rozpoczną się rano, w najbliższą sobotę i potrwają do końca niedzieli. "Trasy zmienią tramwaje linii: 22, 23, 33, 36. Składy linii 22 pojadą ulicami: Popiełuszki, Słowackiego i Marymoncką, do pętli AWF. Z kolei tramwaje 23 będą kursowały: Powstańców Śląskich, Reymonta, Broniewskiego, Wólczyńską i Nocznickiego do pętli Metro Młociny, a składy linii 33: aleja Jana Pawła II, Popiełuszki i Słowackiego do przystanku Metro Marymont" - czytamy w komunikacie ZTM.