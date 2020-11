Na stołecznych cmentarzach pustki. Kwesta z Powązek przeniosła się do internetu

Od soboty do poniedziałku cmentarze w całym kraju są zamknięte. - Przed bramą świętej Honoraty zazwyczaj o tej porze tłoczyli się ludzie, dzisiaj pusto, cisza - opisywał reporter TVN24, który był na cmentarzu Powązkowskim. Z kolei przedstawicielka organizacji odpowiedzialnej za kwestę poinformowała, że w tym roku zbiórka przeniosła się do internetu.

W piątek po południu rząd ogłosił, że z powodu epidemii podjęto decyzję o zamknięciu cmentarzy w dniach 31 października oraz 1 i 2 listopada. - Nie chcemy doprowadzić do tego, że na cmentarzach i w komunikacji publicznej będzie się gromadzić dużo ludzi - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

W niedzielę rano na cmentarzu Powązkowskim przed bramą świętej Honoraty był reporter TVN24 Jan Piotrowski. - To jest niezwykle oryginalny, ale też przejmujący widok te puste Powązki - puste wzdłuż całego muru. Przed bramą świętej Honoraty zazwyczaj o tej porze tłoczyli się ludzie, ciężko było dostać się do środka, na parkingi i ulice dojazdowe. Dzisiaj pusto, cisza - opisywał Piotrowski.

Jak poinformował w niedzielę rano Piotr Świstak z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, w Warszawie nie odnotowano w związku z zamknięciem nekropolii żadnych incydentów. - Nieumundurowani funkcjonariusze policji patrolują okolice stołecznych cmentarzy. Czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców, kontrolują czy nie dochodzi do prób wejścia na teren zamkniętych nekropolii. Dotychczas nie odnotowaliśmy żadnych tego typu zdarzeń – przekazał policjant.

Kwesta w internecie

Jak zauważył, zamknięte cmentarze to nie tylko straty dla producentów kwiatów i zniczy. To też wyzwanie dla corocznej Kwesty Powązkowskiej. - Kwesty wyjątkowej, bo prowadzonej od lat 70., zainicjonowanej przez Jerzego Waldorffa, wielką postać polskiej kultury. Potem przez kolejne dekady, pomimo różnych wydarzeń, kryzysów ekonomicznych, stanu wojennego, pogody czy niepogody, zawsze byli tutaj aktorzy, wielkie postacie kultury, ale w tym roku kwesta przenosi się do Internetu - poinformował reporter TVN24.