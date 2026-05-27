Żoliborz Scalą ślepe odcinki drogi dla rowerów. Przebudują niebezpieczne skrzyżowanie Oprac. Katarzyna Kędra |

Przejścia dla pieszych przez ścieżki rowerowe

Do przetargu na to zadanie zgłosiło się sześć firm. Po analizie ofert miasto zdecydowało się na tę złożoną przez Wegarten. Opiewa na 18,9 miliona złotych.

"Scali ze sobą ślepe odcinki"

Jak informuje stołeczny ratusz, "nowy fragment liczyć będzie ponad kilometr i scali ze sobą ślepe odcinki infrastruktury rowerowej na obu jego końcach".

"Droga rowerowa będzie konsekwentnie poprowadzona po zachodniej stronie ulicy, powstaną jednak łączniki na drugą stronę ulicy oraz komplet przejazdów rowerowych na Placu Wilsona. Od północy trasa połączy się z drogami rowerowymi na ulicach Krasińskiego i Słowackiego oraz pasami rowerowymi istniejącymi na dalszym odcinku ulicy Mickiewicza. Od północy będzie dowiązana do obu dróg rowerowych na wiadukcie nad torami, które obecnie urywają się na wysokości skrzyżowania z ulicą gen. Zajączka" - zapowiadają w komunikacie urzędnicy.

Pokazują także, jak będzie wyglądać skrzyżowanie Mickiewicza i Mierosławskiego. W miejscu, gdzie dziś piesi mają do pokonania cztery pasy ruchu, jezdnia zostanie ograniczona do dwóch, a na środku będzie stworzona wyspa.

Rowerowa dziura przy komendzie

Pod koniec zeszłego roku zakończyła się budowa pierwszego etapu drogi rowerowej wzdłuż ulicy Andersa. To nieco ponad kilometr nowej trasy, czyli podobny zakres jak planowany na ulicy Mickiewicza. Od północy łączy się on ze wspomnianym już wiaduktem nad torami, a od południa kończy się u zbiegu z ulicą Nowolipki.

Dalej w rowerowej infrastrukturze jest dziura na wysokości Komendy Stołecznej Policji i jej słynnego parkingu oraz kina Muranów. Ścieżka wraca dopiero na Placu Bankowym. O problemie pisaliśmy na tvnwarszawa.pl.

Urzędnicy pracują nad wydłużeniem tej trasy w obu kierunkach. "To niezbędne do uwolnienia jej pełnego potencjału. Oprócz ogłoszonego właśnie przetargu jednocześnie trwa projektowanie II etapu dla ulicy Andersa (Nowolipki - Plac Bankowy), rozbudowywane są drogi rowerowe na ulicy Marszałkowskiej oraz projektowany jest ostatni brakujący odcinek na ulicy Puławskiej (Dolna - Goworka)" - podkreślają.

W trybie "doprojektuj i wybuduj"

W przypadku Mickiewicza jest już zatwierdzony projekt organizacji ruchu. Zadaniem wybranego wykonawcy będzie przygotować szczegółowe projekty branżowe, a następnie realizować inwestycję w terenie. Na wszystkie sprawy formalne oraz roboty budowlane wybrany wykonawca będzie miał łącznie 570 dni, czyli ok. półtora roku, licząc od podpisania umowy.

"Nie po raz pierwszy wybieramy taki model. Pozwala on sprawne działanie i oszczędza czas. Kluczowy dokument określający kształt ulicy po przebudowie jest przygotowywany siłami własnymi biur i jednostek miejskich. Duży zewnętrzny zespół inżynierów dostaje go jedynie do dopracowania pod kątem potencjalnie najbardziej czasochłonnych formalności. Następnie ta sama firma odpowiada też za budowę, nie ma potrzeby ogłoszenia w tym celu kolejnego przetargu" - tłumaczy ratusz.

Droga rowerowa będzie w całości odseparowana od jezdni. Prace będą powiązane z remontami chodników i przystanków komunikacji miejskiej oraz budową nowych zatok parkingowych. Ma się zwiększyć ilość zieleni. Urzędnicy zapewniają, że projekt był skoordynowany z niedawnymi rozpłytowaniami i nasadzeniami na Placu Wilsona.

Miejsce groźnych wypadków

Na skrzyżowaniu Zajączka i Mickiewicza doszło w ostatnich latach do kilku wypadków. W 2013 roku zginął tu motocyklista i jego pasażerka. Oboje mieli po 25 lat.

W lutym 2020 roku na tym skrzyżowaniu kobieta z dzieckiem w wózku zostali potrąceni na pasach.

Oboje trafili do szpitala.

W kwietniu 2025 roku tramwaj zderzył się tu z samochodem osobowym. Poszkodowany został wówczas kierowca auta.

