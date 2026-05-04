Żoliborz Próbował uciec przed policją, spadł z trzeciego piętra, zginął

Do zdarzenia doszło na Żoliborzu Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Stołeczni strażacy otrzymali zgłoszenie o godzinie 19.02. Jak nam przekazali, pomagali policji w siłowym wejściu do mieszkania przy ulicy Powązkowskiej. Dalej interwencję prowadziła policja.

- Pod blokiem leży ciało mężczyzny. Teren został wygrodzony, na miejscu pracują policyjni technicy. Z okna na trzecim piętrze zwisa lina, po której ofiara próbowała wydostać się z mieszkania. Lina sięga tylko do drugiego piętra. Na miejscu był zespół ratownictwa medycznego, stwierdzono zgon - powiedział Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl.

Nieoficjalnie wiemy, że sprawa ma charakter kryminalny. - Policjanci zostali wezwani na interwencję do tego mieszkania przez sąsiadów - dodał nasz reporter.

O sprawie pierwsze poinformowało radio RMF FM.

