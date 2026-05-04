Próbował uciec przed policją, spadł z trzeciego piętra, zginął

Na warszawskim Żoliborzu strażacy pomagali policjantom przy siłowym wejściu do mieszkania. Podczas interwencji znajdujący się w środku mężczyzna, który próbował uciec przez okno po linie, spadł z trzeciego piętra i zginął.
Stołeczni strażacy otrzymali zgłoszenie o godzinie 19.02. Jak nam przekazali, pomagali policji w siłowym wejściu do mieszkania przy ulicy Powązkowskiej. Dalej interwencję prowadziła policja.
- Pod blokiem leży ciało mężczyzny. Teren został wygrodzony, na miejscu pracują policyjni technicy. Z okna na trzecim piętrze zwisa lina, po której ofiara próbowała wydostać się z mieszkania. Lina sięga tylko do drugiego piętra. Na miejscu był zespół ratownictwa medycznego, stwierdzono zgon - powiedział Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl.
Nieoficjalnie wiemy, że sprawa ma charakter kryminalny. - Policjanci zostali wezwani na interwencję do tego mieszkania przez sąsiadów - dodał nasz reporter.
O sprawie pierwsze poinformowało radio RMF FM.
Źródło: tvnwarszawa.pl, rmf24.pl
