Żoliborz Nocny pożar przy wejściu na Powązki Wojskowe Klaudia Kamieniarz |

Działania służb przy wejściu na Cmentarz Powązki, Warszawa Źródło: Kontakt24 / Marzka

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację o zdarzeniu oraz nagranie otrzymaliśmy na Kontakt24. Jak przekazała nasza czytelniczka, ogień pojawił się w rejonie wejścia na cmentarz od strony ulicy Powązkowskiej.

Stołeczna straż pożarna podaje, że około godziny 3 zapalił się stragan ze zniczami. Do akcji gaśniczej zadysponowane zostały dwa zastępy. - Po naszym przyjeździe na miejsce zdarzenia cały był objęty ogniem - informuje aspirant sztabowy Leszek Borlik z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Opisuje, że znajdowała się tam butla z gazem, która została bezpiecznie wyniesiona przez strażaków poza obszar zagrożony działaniem ognia.

- Cały stragan wraz z wyposażeniem uległ spaleniu. Pożar został ugaszony - dodaje. Jak zaznacza, ogień nie rozprzestrzenił się na ogrodzenie i teren cmentarza.

Nikt nie został poszkodowany.

OGLĄDAJ: TVN24