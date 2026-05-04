Nocny pożar przy wejściu na Powązki Wojskowe
Pierwszą informację o zdarzeniu oraz nagranie otrzymaliśmy na Kontakt24. Jak przekazała nasza czytelniczka, ogień pojawił się w rejonie wejścia na cmentarz od strony ulicy Powązkowskiej.
Stołeczna straż pożarna podaje, że około godziny 3 zapalił się stragan ze zniczami. Do akcji gaśniczej zadysponowane zostały dwa zastępy. - Po naszym przyjeździe na miejsce zdarzenia cały był objęty ogniem - informuje aspirant sztabowy Leszek Borlik z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Opisuje, że znajdowała się tam butla z gazem, która została bezpiecznie wyniesiona przez strażaków poza obszar zagrożony działaniem ognia.
- Cały stragan wraz z wyposażeniem uległ spaleniu. Pożar został ugaszony - dodaje. Jak zaznacza, ogień nie rozprzestrzenił się na ogrodzenie i teren cmentarza.
Nikt nie został poszkodowany.
