Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Żoliborz

Policja na posesji Jarosława Kaczyńskiego

|
Posesja Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie
Szef MSWiA o interwencji policji na posesji Kaczyńskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Archiwum TVN24
Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował, że w niedzielę policja interweniowała na posesji Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu. Funkcjonariusze sprawdzali zgłoszenie o zagrożeniu, które wpłynęło do komendy mailowo. Nie potwierdziło się.

Rzecznik PiS w opublikowanym w poniedziałek wpisie wskazał, że "do długiej listy prowokacji obecnie rządzących, wykorzystujących służby wobec opozycji i niezależnych mediów, należy dopisać wczorajszą interwencję policji na posesji p. prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Rafał Bochenek podał, że w niedzielę wieczorem do policji, drogą elektroniczną, miało wpłynąć zgłoszenie dotyczące "o podłożeniu ładunków wybuchowych w ogrodzie p. prezesa J. Kaczyńskiego". Następnie przed jego domem pojawił się patrol, który chciał przeszukać teren wokół domu.

"Choć zachowanie mundurowych akurat w tej sytuacji nie budziło kontrowersji, to trzeba jasno stwierdzić: trwa seria prowokacji wobec opozycji i przybiera ona na sile" - zarzucił rządzącym rzecznik PiS.

Fałszywe alarmy, jeden dotyczył posesji prezesa PiS

Sprawę skomentowała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Jak zaznaczyła, "to nie pierwszy raz kiedy w Polsce mamy do czynienia z kaskadowymi informacjami ws. fałszywych alarmów dot. podłożenia ładunków wybuchowych".

Gałecka dodała, że zgłoszenia wpływają pod różne adresy, a policja "wykonuje czynności w celu ujęcia sprawców".

"Jak trudne są to sprawy doskonale pan pewnie wie, za czasów PiS jakoś nie udało się ustalić sprawców fałszywych alarmów podczas matur w 2019 r. Nie podnosiliście wówczas też takiej ogólnopolskiej histerii" - napisała rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych. I zaapelowała: "Pozwólcie pracować służbom i odłóżcie politykę w tym czasie na bok. Wyjdzie to na dobre Wszystkim Polakom".

Niedzielną interwencję potwierdził w rozmowie z Onetem rzecznik Komendy Stołecznej Policji podkomisarz Jacek Wiśniewski. Doprecyzował, że zgłoszenie wpłynęło o godzinie 22.20 i dotyczyło sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego na terenie posesji na Żoliborzu. Wiadomość dostarczono mailowo. Rzecznik wskazał też, że patrol pojechał na miejsce, ale informacja o zagrożeniu się nie potwierdziła.

"Policjant ma kilka minut na podjęcie decyzji"

O sprawę był pytany w poniedziałkowej "Kropce nad i" minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

- Co ma zrobić policja, jak ma takie zgłoszenie? Naprawdę chcielibyśmy, żeby policjant, który dostaje taką informację, że jest zagrożenie, podłożony ładunek, powiedział: "a nie, nie jadę, bo to jest u Kaczyńskiego czy u Sakiewicza"? Nie, policjant ma kilka minut na podjęcie decyzji. Reaguje, bo jest tak przyzwyczajony, tak jest nauczony, żeby pomagać drugiemu człowiekowi - skomentował sprawę Kierwiński.

Zdaniem ministra, takie są procedury, które obowiązują od wielu lat. - Dziwię się, że politycy PiS nie rozumieją tego dziś - dodał.

Służby i eksperci ustalają, kto stoi za alarmami

W ostatnich dniach Komenda Stołeczna Policji informowała, że "prowadzi szeroko zakrojone działania związane z serią fałszywych alarmów oraz zgłoszeń dotyczących zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego". Jak zaznaczyła w niedzielnym komunikacie, "sprawy tego rodzaju traktowane są przez policję z najwyższą powagą".

Policja zmieniła status zatrzymanego w sprawie fałszywych alarmów
Dowiedz się więcej:

Policja zmieniła status zatrzymanego w sprawie fałszywych alarmów

Mokotów

Jak wskazano, w związku z ujawnionymi przypadkami fałszywych zgłoszeń prowadzone są równolegle intensywne czynności operacyjne, dochodzeniowo-śledcze, analityczne i procesowe.

"Zaangażowani w nie policjanci i eksperci wykorzystują wszelkie dostępne prawem narzędzia, środki techniczne oraz możliwości analityczne pozostające w dyspozycji policji i współpracujących instytucji także w wymiarze międzynarodowym. Dodatkowo, poszczególne wątki prowadzą poza granice kraju, stąd do działań zaangażowano ekspertów z Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości" - czytamy w komunikacie.

Interwencja w mieszkaniu Sakiewicza. Nowe informacje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Interwencja w mieszkaniu Sakiewicza. Nowe informacje

TVN24

Bochenek w swoim ostatnim wpisie nawiązywał również do piątkowego zdarzenia, gdy do mieszkania prezesa TV Republika Tomasza Sakiewicza weszła policja. Policjanci tłumaczyli wówczas, dlaczego podjęli interwencję. Jak wyjaśniali, zostali powiadomieni, że w mieszkaniu pod tym adresem znajduje się osoba, której zachowanie zagraża jej życiu.

Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez policjantów, którzy interweniowali w mieszkaniu Sakiewicza. Prokuratura nie wyklucza, że zdecyduje się na publikację nagrań z kamer funkcjonariuszy. 

"Mogłoby narazić go na śmieszność". Zastanawiają się nad publikacją nagrania z mieszkania Sakiewicza
Dowiedz się więcej:

"Mogłoby narazić go na śmieszność". Zastanawiają się nad publikacją nagrania z mieszkania Sakiewicza

TVN24
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvnwarszawa.pl, onet.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 7 min
pc
"To nie zawsze byli dobrzy ludzie"
Piotr Jacoń
53 min
pc
Gdzie jest granica? "Im jestem starszy, tym łatwiej mi powiedzieć 'nie'"
Monika Olejnik
1 godz 5 min
The Pelicot Rape Case - dokument w Plusie
Miasto oprawców. Ta historia wstrząsnęła światem
Udostępnij:
Tagi:
PolicjaPrzestępczość w WarszawieJarosław Kaczyński
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Chodzi o modele Audi: A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 i Q5
Co dwa tygodnie dolewał oleju, żeby nie zatrzeć silnika. Poszedł do sądu i wygrał
Bartłomiej Plewnia
Peter Magyar o porządkach po poprzedniej władzy
Złocony sufit. Magyar wzywa do rezygnacji
TVN24
Donald Trump
Trump: niech lepiej się ruszą, bo nic z nich nie zostanie
TVN24
Katastrofa na pokazie lotniczym w USA
Katastrofa na pokazie lotniczym. Rozbiły się dwa samoloty
TVN24
Shakira
Sąd zdecydował: skarbówka ma zwrócić artystce miliony
TVN24
Spotkanie ze Sławomirem Mentzenem w Piotrkowie Trybunalskim
Mentzen jeździ po Polsce. I zmyśla
Michał Istel, Gabriela Sieczkowska
Zawalony budynek w Görlitz
Runął budynek tuż przy granicy z Polską. Trwa akcja służb
TVN24
Zbigniew Ziobro
Media: wiadomo, z jakiego kraju Ziobro wyleciał do USA
TVN24
Amerykanie "wrzucili chińskie prezenty do kosza"? Zdjęcie tego nie pokazuje
Amerykanie "wyrzucili chińskie prezenty"? Nie tu
Zuzanna Karczewska
Rowerzysta zaatakował seniorkę we Wrocławiu
"Zsiadł z roweru i pchnął mnie na chodnik"
TVN24
Akcja poszukiwawcza zaginionych włoskich nurków
Poszukiwania nurków zakończone. Odnaleziono wszystkie ciała
TVN24
Donald Trump
Eksperci: Trump musi to zrobić, by obniżyć ceny paliw
BIZNES
Wybuch w stacji transformatorowej w Łodzi
Eksplozja sekundy po tym, jak obok przeszła kobieta z wózkiem
TVN24
wirus ebola shutterstock_1771923899
Śmiertelny wirus wraca. WHO ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia
TVN24
Marcin Kierwiński
Co z nagraniem z interwencji u Sakiewicza? Kierwiński: policja ma te same wątpliwości
Kropka nad i
Peter Magyar
Prezydent odmawia Magyarowi. "Nie ma żadnej przesłanki"
TVN24
Policjant odpowie za jazdę po alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
"Mogłoby narazić go na śmieszność". Zastanawiają się nad publikacją nagrania z mieszkania Sakiewicza
Robert Zieliński
Police policja turcja
Zastrzelił cztery osoby w restauracji. Trwa obława
TVN24
Ruszyły prace w Elizeum
Rozpoczęły się prace w jednym z najbardziej tajemniczych zabytków stolicy
Śródmieście
Tłumy przed sklepem Swatch w Genewie
Tłumy klientów, interwencje policji i nieudane zakupy. Premiera zmieniła się w chaos
BIZNES
Dan Driscoll i generał Christopher LaNeve podczas posiedzenia komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów
"Okropny sygnał". Szereg pytań kongresmenów w sprawie Polski
TVN24
Ćwiczenia amerykańskich żołnierzy (zdjęcie ilustracyjne)
"To nie była nieoczekiwana, nagła decyzja". Pentagon dla "Faktów" TVN
TVN24
12 1245 kaczynski-0002
Historia odwołanej konferencji Kaczyńskiego. "Niecodzienna sytuacja"
W KULUARACH
Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodnicząca KRS odchodzi. "Logiki w tym nie ma"
TVN24
Cezary Tomczyk
"Jadę do USA z wiadomością od Tuska"
TVN24
shutterstock_388256992
Ceny biletów w dół. Lider tanich linii chce zachęcić podróżnych
BIZNES
Ropa naftowa tanieje
Sankcje na Rosję zawieszone. Jest decyzja administracji Trumpa
BIZNES
sejm budynek
Pod petycją podpisało się kilkanaście tysięcy osób. Będzie protest przed Sejmem
Łukasz Figielski
36 min
pc
"Danusia została zamordowana". Jej mama pierwszy raz opowiada o tragedii
Adrianna Otręba
Sokół
"Chwycił mój smartfon i uciekł". Nagranie
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki