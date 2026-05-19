Żoliborz

Zmarła kobieta zaatakowana młotkiem podczas snu, jej syn trafił do aresztu

Zaatakował matkę i jej partnera młotkiem
Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy (materiał z lutego 2025r.)
Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
Zmarła kobieta zaatakowana młotkiem w jednym z mieszkań na Żoliborzu. Według śledczych została wielokrotnie zraniona podczas snu. Podejrzanym o usiłowanie zabójstwa jest jej 19-letni syn.

O sprawie informowaliśmy na początku kwietnia. Policjanci zostali wezwani do mieszkania przy ulicy Śmiałej, gdzie 19-letni Kacper S. miał zaatakować młotkiem dwie śpiące osoby: matkę i jej partnera.

Oboje pokrzywdzeni zostali przewiezieni do szpitala. - Pokrzywdzona Alicja S. w dniu 20 kwietnia 2026 roku zmarła w Szpitalu Bielańskim z powodu odniesionych obrażeń - informuje prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

19-latek trafił do aresztu

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz.

Z ustaleń śledczych wynika, że nastolatek zaatakował śpiącą w łóżku matkę i wielokrotnie uderzył ją młotkiem w głowę, powodując rozległe obrażenia. Kobieta była nieprzytomna w chwili przyjazdu służb na miejsce zdarzenia.

W ten sam sposób Kacper S. miał też ranić w głowę partnera kobiety, który spał na podłodze. Mężczyzna doznał licznych złamań, ran tłuczonych i ciętych. Zdołał jednak uciec przed napastnikiem do innego pokoju.

Młody mężczyzna, który podczas interwencji przebywał w jednym z pokoi, został zatrzymany. Usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa matki oraz jej konkubenta. Decyzją sądu mężczyzna spędzi najbliższe dwa miesiące w areszcie. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.

- Z uwagi na charakter sprawy, okoliczności związane z podejrzanym i dobro postępowania, na tym etapie nie będą udzielane mediom żadne dodatkowe informacje - zastrzega prok. Skiba.

Źródło: tvnwarszawa.pl
