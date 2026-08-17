Podczas remontu ulicy uszkodzili hydrant. Mieszkańcy trzech bloków bez wody
Pierwszą informację o awarii na Żoliborzu otrzymaliśmy na Kontakt24. "Na skrzyżowaniu ulicy gen. Zajączka z ulicą Śmiałą podczas wymiany nawierzchni ulicy doszło do awarii rury wodnej" - przekazał nasz czytelnik. W wyniku awarii fragment remontowanej jezdni znalazł się pod wodą.
Jak dowiadujemy się w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, w trakcie prac drogowych uszkodzeniu uległ hydrant. - Trwa jego naprawa. Szacujemy, że maksymalnie do godziny 15 awaria powinna zostać usunięta. Na czas prac musieliśmy zamknąć dopływ wody do trzech trzypiętrowych bloków - mówi rzeczniczka spółki Jolanta Maliszewska.
Mieszkańcy budynków, do których wstrzymane zostały dostawy wody, mogą czerpać ją z beczkowozu ustawionego w rejonie skrzyżowania ulicy gen. Zajączka z Mickiewicza.
Wymieniają nawierzchnię i chodniki
Prace drogowe toczą się na ulicach gen. Zajączka i Kraszewskiego. W pierwszym etapie drogowcy układali nowe chodniki, natomiast na początku sierpnia zamknęli jezdnię dla ruchu, aby przystąpić do wymiany jej podbudowy i nawierzchni.
Remont zakończy się na początku września. Do tego czasu odcinek od Krajewskiego 2 do wjazdu na drogę wzdłuż skweru Bergera "Goliata" jest nieprzejezdny. Na razie przez plac budowy mogą przejechać wyłącznie osoby dojeżdżające do posesji. Pozostali muszą korzystać z objazdu ulicami: Mickiewicza, Andersa, Dawidowskiego, Słomińskiego, Szymanowską i Zakroczymską.