Prochownia przegrała i musi opuścić lokal. "Nie potrafimy tego wszystkiego zrozumieć"

Mimo petycji i protestów, nie udało się obronić Prochowni na Żoliborzu. "Z przykrością i złamanym duchem informujemy, że pomimo tego, że stworzyliśmy, i przez niemal 10 lat z wielkim zaangażowaniem prowadziliśmy to miejsce, Zarząd Zieleni ocenił, że ktoś inny lepiej poprowadzi działalność w tym miejscu" - poinformowała restauracja w mediach społecznościowych.

W obronie Prochowni stanęli mieszkańcy

Później ogłoszono konkurs na nowego najemcę. Pod koniec lutego Marianna Zjawińska, właścicielka restauracji poinformowała, że złożyła ofertę. Co w niej zawarła? "Prawie 100 stron opisu naszego doświadczenia, lista i opis 495 wydarzeń kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych i społecznych przeprowadzonych w ciągu ostatnich 5 lat, Wasze opinie, recenzje i plan na działania w przyszłość" - czytamy na Facebooku Prochowni.

W obronie restauracji stanęli też sami mieszkańcy. Była petycja do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i dyrektor Zarządu Zieleni m.st Warszawy Moniki Gołębiewskiej-Kozakiewicz. "Nakaz opuszczenia lokalu oraz przywrócenie do stanu poprzedniego jest wyrokiem skazującym na dotychczasowych dzierżawcach oraz pracownikach w tak niepewnym okresie epidemii i oznacza w praktyce zamknięcie biznesu" - napisano m.in. w petycji. I podkreślono: "Przypominamy także, że zgodnie z dokumentem przeprowadzonych konsultacji społecznych jesienią 2021 mieszkańcy Żoliborza pozytywnie odnieśli się do istnienia tam Prochowni w obecnym kształcie".