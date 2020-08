Pierwsza wiata z zielonym dachem w stolicy. "Nie jest to gadżet"

Śladem innych miast

- To nie jest pomysł nowy. Takie przystanki funkcjonują już od wielu lat w wielu polskich miastach, jak Wrocław, Olsztyn czy Radom, choć sam pomysł przyszedł do nas z zachodu - z miast holenderskich czy Barcelony. Chodzi o to, żeby dodać tam, gdzie to możliwe, trochę zieleni, a co za tym idzie - wszystkie pozytywne aspekty, które z tą zielenią są związane - wyjaśnia Porębski w rozmowie z tvnwarszawa.pl.

"Ulotka reklamowa dla zieleni w mieście"

Dodaje, że nawet jeśli jeden przystanek stanowi mikroskalę w przestrzeni miasta, to jednak jest to znak, że coś się w stolicy zmienia pod kątem ekologii. - Ktoś skomentował, że to tylko taki gadżet. Otóż nie, nie jest to gadżet, tylko taka ulotka reklamowa dla zieleni w mieście, dla zielonych dachów. W Warszawie mamy dużo miejsc, które można by zamienić w przestrzenie czynne biologicznie, i mam nadzieję, że będzie to przyczynkiem do zwiększenia takiej działalności - zaznacza radny.