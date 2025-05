Ostatnie Pokolenie ma trasie S8 Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

W piątek aktywistki i aktywiści Ostatniego Pokolenia zebrali się w parku Kaskada na warszawskim Żoliborzu, skąd wyruszyli na trasę S8. Tam zaczęli blokadę trasy w kierunku Białegostoku.

"Trzaskowski zatrzymaj blokady", "Tania kolej, nie autostrady" - między innymi z takimi banerami aktywistki i aktywiści zebrali się na jezdni trasy S8, na wysokości ulicy Marymonckiej. Swój protest rozpoczęli po godzinie 16, czyli w momencie trwającego popołudniowego szczytu na stołecznych drogach.

Korek i nerwy kierowców

"Nie puścicie mnie, to was przejadę" - zwrócił się do uczestników protestu jeden z kierowców, co słyszymy na nagraniu naszego reportera Klemensa Leczkowskiego. Jak dodał, jedna z kierujących kobiet użyła gazu pieprzowego wobec aktywistów.

- Kierowcy próbują ściągać uczestników z drogi, policji jeszcze nie ma - zaznacza reporter tvnwarszawa.pl po godzinie 16. Później dodał, że korek ma około siedem kilometrów. Na miejsce dojechała też policja.

- Policjanci odblokowali środkowy pas. Korek się rozładowuje, ale na miejscu wciąż pozostają osoby przyklejone do jezdni - podał Leczkowski przed godziną 17. Chwilę później wskazał, że na jezdni zostało już tylko dwóch protestujących. To osoby, które przykleiły się mocniejszym klejem.

Informację o utrudnieniach podała również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak przekazano, występuję one na odcinku od węzła Broniewskiego do węzła Wisłostrada. Jak szacują drogowcy, potrwają one do około godziny 18.

Kolejne blokady. O co walczą aktywiści?

Rzeczniczka Ostatniego Pokolenia Martyna Leśniak zapowiadała wcześniej w rozmowie z naszą redakcją, że w nadchodzących dniach będą organizowane kolejne blokady. - Cały czas czekamy i jesteśmy otwarci na jakąkolwiek reakcję ze strony prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego - zaznaczyła.

Aktywiści tłumaczą blokady tym, że prezydent stolicy zignorował ich żądania. "Ostatnie Pokolenie dało wybór Rafałowi Trzaskowskiemu, liderowi wyścigu prezydenckiego i Prezydentowi Warszawy: albo poprze postulaty walczące z wykluczeniem transportowym i zorganizuje spotkanie z Premierem, albo w jego mieście będą protesty w ogniu kampanii prezydenckiej. Miał czas na to do 4 maja. Rafał Trzaskowski wybrał protesty. Dlatego dziś kilkadziesiąt osób z całej Polski maszeruje przez mosty w centrum Warszawy" - podano w poniedziałkowym oświadczeniu.

Ostatnie Pokolenie od początku ma dwa główne postulaty: przeniesienie środków zaplanowanych na rozbudowę autostrad i dróg ekspresowych na transport publiczny regionalny i lokalny, stworzenie miesięcznego biletu za 50 złotych na transport regionalny i lokalny.