Żoliborz

Drogowcy wybrali projektanta sygnalizacji na żoliborskim skrzyżowaniu

Na ul. Krasińskiego będzie nowa sygnalizacja świetlna
Policyjna akcja udowodniła, że piesi często na drodze łamią przepisy i nie zachowują ostrożności
Źródło: Katarzyna Czupryńska- Chabros/Fakty po Południu TVN24
Drogowcy wybrali firmę odpowiedzialną za przygotowanie projektu nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Krasińskiego i Czarnieckiego. Zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, którzy korzystają z przejść prowadzących przez dwupasmową jezdnię.

Przetarg na zaprojektowanie sygnalizacji świetlnej na żoliborskim skrzyżowaniu wygrała firma Swarco. Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że jej oferta została oceniona jako najkorzystniejsza i opiewała na kwotę niecałych 283 tysięcy złotych.

"Wybrany wykonawca po podpisaniu umowy będzie miał 240 dni na przygotowanie dokumentacji" - zapowiadają drogowcy.

Niebezpieczne przejścia dla pieszych

Na skrzyżowaniu ulic Krasińskiego i Czarnieckiego funkcjonuje pięć przejść dla pieszych. Tylko jedno z nich - zebra przez ulicę Czarnieckiego - nie budzi zdaniem drogowców wątpliwości dotyczących jego bezpieczeństwa. Pozostałe cztery przejścia znajdują się w dwóch ciągach i prowadzą przez ulicę Krasińskiego. To prosta i szeroka arteria o dwóch dwupasmowych jezdniach.

I przypomina, że według obecnych standardów niedopuszczalne jest, aby przejście prowadzące przez więcej niż jeden pas ruchu w jednym kierunku nie miało sygnalizacji. "Taka sytuacja jest skrajnie niebezpieczna. Tymczasem z przejść przez ulicę Krasińskiego korzystają także uczniowie pobliskiej szkoły podstawowej przy ulicy Czarnieckiego" - przypominają drogowcy.

Na ul. Krasińskiego będzie nowa sygnalizacja świetlna
Na ul. Krasińskiego będzie nowa sygnalizacja świetlna
Źródło: ZDM

Uwagi audytorów

Wszystkie zebry na skrzyżowaniu były oceniane podczas audytu bezpieczeństwa przejść dla pieszych bez sygnalizacji. Audytorzy zwracali uwagę na to, że kierowcy rozwijają w tym miejscu wysokie prędkości pojazdów, w dodatku panuje tu ograniczona widoczność. Wskazywali również na zagrożenia wynikające z dwóch pasów ruchu w jednym kierunku.

"Mowa o sytuacji, w której jeden pojazd zatrzymuje się przed przejściem, aby przepuścić pieszego, natomiast pojazd jadący drugim pasem już nie. Sygnalizacja świetlna pozwoli rozwiązać wszystkie te problemy" - zapewnia ZDM.

Drogowcy zapowiadają, że planowane zmiany mają uporządkować ruch i poprawić bezpieczeństwo na istniejących przejściach dla pieszych. 

pc

TVN24 BiS
pc
Autorka/Autor: kk/tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZDM

Inwestycje w Warszawie
