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Żoliborz

Nocne prace na S8. Nie będzie zjazdu z trasy między Marywilską i Modlińską

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Most Grota-Roweckiego w Warszawie
Prace drogowe na trasie S8 (archiwum)
Źródło wideo: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: GDDKiA
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Drogowcy rozpoczynają kolejny etap prac na trasie S8 w okolicy Mostu Grota-Roweckiego. Od poniedziałku do czwartku będą wymieniali nawierzchnię na jezdni lokalnej w kierunku Poznania. W godzinach nocnych będzie ona wyłączana z ruchu.

W tym tygodniu drogowcy zajmą się odcinkiem jezdni S8 w rejonie węzłów Marywilska i Modlińska. W planach mają frezowanie i układanie nowej nawierzchni. Podobnie, jak przy poprzednich etapach remontu, prace będą prowadzone w godzinach nocnych. Utrudnień należy spodziewać się od poniedziałku do czwartku w godzinach od około godziny 20 do 5 nad ranem.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych ostrzega, że prace będą wykonywane na całej szerokości jezdni równoległej do ciągu głównego w kierunku Poznania.

Zmiany w organizacji ruchu

"Wyłączony z ruchu będzie jej cały odcinek od węzła Marywilska do węzła Modlińska. Jadąc S8 od strony Marek, nie będzie można zjechać w półtunelach na jezdnię równoległą, a tym samym dotrzeć do ulicy Modlińskiej i Wisłostrady" - czytamy w komunikacie.

Kierowcy, chcący zjechać w Marywilską i Wysockiego powinni korzystać w tym czasie ze zjazdu na jezdnię lokalną przed węzłem Łabiszyńska. Z obu tych ulic nie będzie możliwości wjazdu na Most Grota-Roweckiego.

Most Grota-Roweckiego w Warszawie
Most Grota-Roweckiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: GDDKiA

Z kolei zjazd na Wisłostradę w kierunku Gdańska i centrum będzie możliwy po zawrotce na węźle Słowackiego. Nie zmieni się organizacja ruchu dla kierowców wjeżdżających na most z Modlińskiej i Jagiellońskiej.

Drogowcy apelują do kierowców, aby zwracali uwagę na oznakowanie informujące o zmianach w organizacji ruchu i dodatkowych pracach prowadzonych w ciągu dnia.

Wyłączone przystanki autobusowe

Prace na lokalnej jezdni i ograniczenie jej połączenia z trasą główną wiążą się ze zmianami w kursowaniu komunikacji miejskiej. Autobusy nie dojadą do przystanków PKP Toruńska 03, PKP Toruńska 01 oraz Żerań FSO 03.

Drogowcy zapowiadają, że w kolejnych etapach robót chcą zająć się pozostałą częścią trasy między węzłami Łabiszyńska i Powązkowska. O ich szczegółach będą informowali w kolejnych tygodniach.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Remonty i utrudnienia w WarszawieDroga S8
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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