Podczas wykopów znaleźli silnik z przełomu lat 20. i 30. XX wieku

O znalezisku Kino Tęcza poinformowało w mediach społecznościowych.
"Około pół roku temu, podczas prowadzenia wykopów na terenie zewnętrznym, natrafiliśmy na niezwykłe znalezisko: silnik spalinowy marki MAN, pochodzący najprawdopodobniej z przełomu lat 20. i 30. XX wieku. Wszystko wskazuje na to, że pierwotnie mógł służyć do zasilania prądnicy" - czytamy w poście opublikowanym na Facebooku.
"Ważny ślad historii tego miejsca"
Jak dodano, po konsultacjach z konserwatorami zabytków oraz specjalistami z Narodowego Muzeum Techniki ustalono, że silnik warto zachować. "Powinien zostać oczyszczony i zakonserwowany, a w przyszłości może być eksponowany jako ważny ślad historii tego miejsca" - podkreślono.
"Pod koniec stycznia silnik został wydobyty ze swojego pierwotnego położenia przy pomocy dźwigów samochodowych i przekazany pod dalszą opiekę Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Żoliborz Centralny. Na tym etapie nasza rola w tym procesie dobiegła końca - teraz silnik jest już w rękach konserwatorów" - wskazali przedstawiciele kina.
Dalej czytamy, że modernizacja kina wchodzi w finałową prostą. "Wewnątrz budynku trwają intensywne prace: wylewane są posadzki, kończone tynki oraz instalacje. Wkrótce rozpoczniemy montaż elementów wykończeniowych i wyposażenia technicznego kina" - wskazano.
Kompleksowy remont
We wrześniu 2024 informowaliśmy, że stołeczny ratusz zapowiadał kompleksową modernizację żoliborskiej Tęczy. Powstanie nowoczesna sala kinowa, ale - to ukłon w stronę tradycji - do dyspozycji będą także projektory na taśmę. Ponadto przewidziano miejsca na koncerty, wystawy i spotkania.
Przy ulicy Suzina 6 powstanie w pełni cyfrowe kino z salą na około 200 miejsc, systemem dźwięku Dolby Atmos i ekranem panoramicznym. Będzie też wyposażone w sprzęt umożliwiający streaming, choćby wydarzeń z platformy VOD Warszawa.
Nowoczesność nie pożegna jednak tradycji. W Tęczy nadal będzie można też obejrzeć filmy z projektorów na taśmę 35 milimetrów jak w mokotowskim Iluzjonie.
Budynek będzie energooszczędny i przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Dziedziniec zachowa swoją dotychczasową funkcję jako miejsce spotkań sąsiedzkich, warsztatów dla dzieci, wystaw czy pokazów plenerowych w otoczeniu zieleni.
Budynek kina powstał w roku 1929 jako kotłownia centralnego ogrzewania dla budowanego wówczas osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wkrótce jednak dzięki modernizacji kotłów udało się wygospodarować miejsce na kinoteatr, którego brakowało w okolicy.
Po wojnie przez wiele lat działało w nim słynne kino Tęcza. W 1989 roku budynek stał się siedzibą kolektywu artystycznego Akademia Ruchu z programem filmowym.
Opracowała Katarzyna Kędra
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Paweł Arczewski