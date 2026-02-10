Podczas wykopów znaleźli silnik z przełomu lat 20. i 30. XX wieku

Niezwykłe znalezisko w Kinie Tęcza Źródło: Paweł Arczewski, Kino Tęcza

O znalezisku Kino Tęcza poinformowało w mediach społecznościowych.

"Około pół roku temu, podczas prowadzenia wykopów na terenie zewnętrznym, natrafiliśmy na niezwykłe znalezisko: silnik spalinowy marki MAN, pochodzący najprawdopodobniej z przełomu lat 20. i 30. XX wieku. Wszystko wskazuje na to, że pierwotnie mógł służyć do zasilania prądnicy" - czytamy w poście opublikowanym na Facebooku.

"Ważny ślad historii tego miejsca"

Jak dodano, po konsultacjach z konserwatorami zabytków oraz specjalistami z Narodowego Muzeum Techniki ustalono, że silnik warto zachować. "Powinien zostać oczyszczony i zakonserwowany, a w przyszłości może być eksponowany jako ważny ślad historii tego miejsca" - podkreślono.

"Pod koniec stycznia silnik został wydobyty ze swojego pierwotnego położenia przy pomocy dźwigów samochodowych i przekazany pod dalszą opiekę Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Żoliborz Centralny. Na tym etapie nasza rola w tym procesie dobiegła końca - teraz silnik jest już w rękach konserwatorów" - wskazali przedstawiciele kina.

Dalej czytamy, że modernizacja kina wchodzi w finałową prostą. "Wewnątrz budynku trwają intensywne prace: wylewane są posadzki, kończone tynki oraz instalacje. Wkrótce rozpoczniemy montaż elementów wykończeniowych i wyposażenia technicznego kina" - wskazano.

Kompleksowy remont

We wrześniu 2024 informowaliśmy, że stołeczny ratusz zapowiadał kompleksową modernizację żoliborskiej Tęczy. Powstanie nowoczesna sala kinowa, ale - to ukłon w stronę tradycji - do dyspozycji będą także projektory na taśmę. Ponadto przewidziano miejsca na koncerty, wystawy i spotkania.

Przy ulicy Suzina 6 powstanie w pełni cyfrowe kino z salą na około 200 miejsc, systemem dźwięku Dolby Atmos i ekranem panoramicznym. Będzie też wyposażone w sprzęt umożliwiający streaming, choćby wydarzeń z platformy VOD Warszawa.

Nowoczesność nie pożegna jednak tradycji. W Tęczy nadal będzie można też obejrzeć filmy z projektorów na taśmę 35 milimetrów jak w mokotowskim Iluzjonie.

Budynek będzie energooszczędny i przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Dziedziniec zachowa swoją dotychczasową funkcję jako miejsce spotkań sąsiedzkich, warsztatów dla dzieci, wystaw czy pokazów plenerowych w otoczeniu zieleni.

Budynek kina powstał w roku 1929 jako kotłownia centralnego ogrzewania dla budowanego wówczas osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wkrótce jednak dzięki modernizacji kotłów udało się wygospodarować miejsce na kinoteatr, którego brakowało w okolicy.

Po wojnie przez wiele lat działało w nim słynne kino Tęcza. W 1989 roku budynek stał się siedzibą kolektywu artystycznego Akademia Ruchu z programem filmowym.

Opracowała Katarzyna Kędra