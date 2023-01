Niespodziewane odkrycie podczas prac w działobitni na Żoliborzu

Szerzej o odkryciu poinformował żoliborski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, który zarządza działobitnią. Prace ziemne rozpoczęto w listopadzie ubiegłego roku, w związku z pojawiającymi się zapadliskami w nawierzchni posadzek ziemnych wewnątrz i na zewnątrz budowli. W trakcie tych prac wykonano osiem otworów sondażowych wewnątrz działobitni oraz cztery na zewnątrz budowli. "Odsłonięto fragmenty fundamentów ścian nośnych działobitni, w formie masywnych ceglanych łęków arkadowych o szerokości ok. 160 cm i wysokości ok. 90 - 100 cm, opartych głęboko na ceglanych stopach fundamentowych. Całość tworzy rodzaj skratowanej, arkadowej konstrukcji ceglanej pod ścianami nośnymi budowli" - opisuje cytowany w komunikacie ZGN Żoliborz architekt Piotr Kordek.

"Wtórnie wstawione do wnętrza"

Największą ciekawostką są odsłonięte w wykopach archeologicznych dodatkowe konstrukcje również w formie ceglanych łęków arkadowych o szerokości i wysokości około 45 cm, wspartych o ściany fundamentowe działobitni. "Odsłonięte ceglane elementy murowe są jeszcze na etapie badań, choć już można z całą pewnością określić że są one wtórnie wstawione do wnętrza pomieszczeń zapewne albo w czasie trwania jeszcze budowy działobitni albo krótko po jej wybudowaniu, czyli w latach pomiędzy 1835 a 1914" - wskazuje Kordek. Przypomina też, że po pierwszej wojnie światowej działała tam radiostacja i można sądzić, że nie wykonywano tych prac w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Z kolei po 1945 roku działobitnia jako obiekt na terenie wojskowym, pełniła rolę magazynu, warsztatu i wreszcie została opuszczona.

Hipotezy na temat funkcji dodatkowej konstrukcji

Architekt podkreśla, że funkcja dodatkowych ceglanych elementów nie jest do końca znana. Ale wysnuwa kilka hipotez, do czego mogły one służyć. Po pierwsze mogło chodzić o wzmocnienie fundamentów z powodu bliskości suchej fosy Cytadeli. Druga z hipotez wskazuje na usztywnienie murów budowli posadowionej na nienośnych gruntach. Ponadto możliwe, że wbudowanie dodatkowych konstrukcji miało na celu stabilizację nawierzchni w pomieszczeniach służących do przechowywania ciężkich dział.