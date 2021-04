Z psem do biblioteki. Żoliborz uruchamia pilotażową akcję

Jak zaznacza urząd dzielnicy, akcja umożliwia oddanie przeczytanej lub odebranie zarezerwowanej poprzez system internetowy lub telefonicznie książki, w towarzystwie czworonoga. Wszystko, by nie zostawiać psa przed budynkiem i nie narażać go na niepotrzebny stres, a także ryzyko kradzieży.

Z myślą o osobach po covid

- Chcemy stać się miejscem bardziej przyjaznym i otwartym na potrzeby naszych mieszkańców. Wiele osób zwraca uwagę, że byłoby im wygodniej podejść do biblioteki przy okazji spaceru z psem i wejść razem do środka. Szczególnie ważne jest to w sytuacji, w której pupil źle znosi zostawanie bez opieki w nieznanym sobie miejscu – mówi cytowany w komunikacie na ten temat Paweł Michalec, burmistrz Żoliborza.

Jednak są pewne ograniczenia. Akcja dotyczy wyłącznie możliwości wejścia z czworonogiem przy okazji zwrotu książek lub przygotowanych już do odbioru tytułów. A czas przebywania w bibliotece - z uwagi na obecność innych czytelników - powinien być maksymalnie krótki. "Nie ma możliwości przemieszczania się z pupilem pomiędzy regałami w celu wyszukiwania książek do wypożyczenia. Pies w bibliotece powinien być na smyczy pod pełną kontrolą właścicielską, a w przypadku psów dużych i/lub mogących wzbudzać strach – także w kagańcu" - zaznaczają władze dzielnicy.

Kolejne ułatwienie dla czytelników

Jak podkreśla żoliborski urząd, to kolejne ułatwienie dla czytelników. W bibliotece działa już usługa książka na telefon. "Jest ona skierowana do osób starszych, chorych lub o ograniczonych możliwościach poruszania się, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do biblioteki. Takie osoby mogą zadzwonić do wybranej placówki, z której chcą wypożyczyć książki i prosić o ich dostarczenie do domu. Książki zostaną również odebrane przez bibliotekarza w celu ich zwrócenia" - przypomniano w komunikacie.