Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Żoliborz

"Uporządkują" ruch, nowa sygnalizacja na żoliborskim skrzyżowaniu

Na ul. Krasińskiego będzie nowa sygnalizacja świetlna
Policyjna akcja udowodniła, że piesi często na drodze łamią przepisy i nie zachowują ostrożności
Źródło: Katarzyna Czupryńska- Chabros/Fakty po Południu TVN24
Drogowcy są o krok bliżej nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Krasińskiego i Czarneckiego. Otworzyli oferty w przetargu na przygotowanie projektu. "Zmiany mają uporządkować ruch, ale przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo na istniejących przejściach dla pieszych" - zapowiada Zarząd Dróg Miejskich.

"Na skrzyżowaniu ulic Krasińskiego i Czarneckiego powstanie sygnalizacja świetlna. Poznaliśmy już oferty na jej zaprojektowanie. Zgłosiły się trzy firmy. Najtańsza oferta wynosi niecałe 283 tys. zł, zaś najdroższa blisko 331 tys. zł. Wybrany wykonawca po podpisaniu umowy będzie miał 240 dni na przygotowanie dokumentacji" - informują drogowcy.

"Taka sytuacja jest skrajnie niebezpieczna"

Pięć – tyle przejść funkcjonuje na Krasińskiego i Czarneckiego. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to jedynie zebra przez ulicę Czarneckiego nie budzi wątpliwości. Pozostałe cztery – w dwóch ciągach – prowadzą natomiast przez ulicę Krasińskiego – prostą i szeroką o dwóch jezdniach po dwa pasy ruchu.

"Dziś niedopuszczalne jest, aby przejście prowadzące przez więcej niż jeden pas ruchu w jednym kierunku nie miało sygnalizacji. Taka sytuacja jest skrajnie niebezpieczna. Tymczasem z przejść przez ul. Krasińskiego korzystają także uczniowie pobliskiej szkoły podstawowej przy ul. Czarneckiego" - zauważa ZDM.

Zebry na skrzyżowaniu ulic Krasińskiego i Czarneckiego zostały także sprawdzone podczas audytu bezpieczeństwa przejść dla pieszych bez sygnalizacji. Audytorzy zwracali uwagę na wysoką prędkość pojazdów i ograniczoną widoczność. Obawiali się także zagrożeń wynikających z dwóch pasów ruchu w jednym kierunku właśnie. Mowa o sytuacji, w której jeden pojazd zatrzymuje się przed przejściem, aby przepuścić pieszego, natomiast pojazd jadący drugim pasem już nie. Sygnalizacja świetlna pozwoli rozwiązać wszystkie te problemy.

Na ul. Krasińskiego będzie nowa sygnalizacja świetlna
Na ul. Krasińskiego będzie nowa sygnalizacja świetlna
Źródło: ZDM

Kolejne światła

"Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dlatego też co roku na warszawskich ulicach pojawiają się kolejne światła. Tylko w tym roku wybudowaliśmy sygnalizację na skrzyżowaniach ulic Woronicza i Spartańskiej, Wólczyńskiej i Nocznickiego oraz Przyczółkowej i Pałacowej. Trwają także prace na ul. Słomińskiego w rejonie parku Traugutta oraz na skrzyżowaniach ulic Powstańców Śląskich i Sterniczej oraz Puławskiej z Jagielską i Drumli" - wymieniają urzędnicy. Wskazują też, że nie tylko budują nowe światła, ale także modernizują już istniejące. Tak dzieje się na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej oraz alei Krakowskiej z ulicami Bakalarską i Lechicką. W międzyczasie projektowane są kolejne sygnalizacje i ich przebudowy, m.in. na ulicy Wysockiego, Marymonckiej czy Marywilskiej.

Jednocześnie przygotowanie pełnej dokumentacji oraz budowa sygnalizacji są czasochłonne. Dlatego drogowcy stosują – jak w przypadku skrzyżowania ulic Ordona i Jana Kazimierza – rozwiązania doraźne. Przykładem jest ulica Popiełuszki na skrzyżowaniu z ulicami Gojawiczyńskiej i Czaki czy ulicy Kijowskiej na wysokości ulic Markowskiej i Brzeskiej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nowa nawierzchnia na ul. Słomińskiego
Nawierzchnia gotowa, jest szansa na mniejsze korki
Śródmieście
Ruszają prace na skrzyżowaniu ulic Puławskiej z Jagielską i Drumli
Przebudują "niefunkcjonalne" skrzyżowanie
Ursynów
Bracką przecinają szerokie Aleje Jerozolimskie
Drogowcy planują "zebrę" w Alejach Jerozolimskich
Śródmieście

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZDM

Udostępnij:
TAGI:
Inwestycje w Warszawie
Czytaj także:
Rusza PGE Warsaw Cup 2025
Łyżwiarze figurowi z całego świata na Torwarze
Na Mokotowie doszło do tragicznego wypadku
"Przeleciał przez przystanek i pojechał dalej". Zginęły dwie osoby, kierowca przed sądem
Mokotów
Sprawna dacia kierowcy jadąćego po alkoholu może posłużyć służbom
Spowodował kolizję po pijanemu, jego samochód chcą przejąć służby
Okolice
Dwie osoby zatrzymane w związku zabójstwem 44-latka
Usłyszał, jak mówiła: "chyba go zabiłeś". Zadzwonił na policję
Wawer
Sławomir Mentzen
Policja chce ukarania Sławomira Mentzena za odpalenie racy. Jest wniosek
Małe nietoperze ukryły się w bucie
20 małych nietoperzy w butach na balkonie
Bielany
Piwnice XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej
Polskie godło z czasów PRL na podłodze piwnicy
Do wysadzenia torów doszło w rejonie stacji PKP Mika
Tak wygląda miejsce, gdzie wysadzono tory
Okolice
"Muzyk z Ekwadoru" wysłał 59-latce pierścionek zaręczynowy (zdj. ilustracyjne)
"Muzyk z Ekwadoru" wyznał miłość, przesłał pierścionek i poprosił o pomoc
Okolice
Wypadek w miejscowości Sielc
Zderzenie z ciężarówką, jedna osoba w szpitalu. Droga zablokowana
Okolice
Wezwał policję, bo twierdził że zgubił się w lesie
Odnaleźli zaginionego, ale ten twierdził, że pomaga w poszukiwaniach
Okolice
Wypadek na przejściu dla pieszych w Siedlcach
W nocy potrącił dwoje pieszych i odjechał
Okolice
Prace naprawcze przy sieci trakcyjnej pomiędzy stacjami Puławy-Azoty i Puławy Chemia
Szef MON był pytany o kamerę zamontowaną w pobliżu uszkodzonych torów
Okolice
AUTOBUS
Zderzenie dwóch tramwajów i autobusu. Są ranni
Śmiertelny wypadek w miejscowości Grabowiec
Zginął pasażer. Policja o wstępnych ustaleniach
Okolice
Szkoła podstawowa w Gójcu
Uderzył jedną z matek, popchnął dyrektorkę szkoły
Okolice
Służby zlikwidowały nielegalne wytwórnie wyrobów tytoniowych
Miliony nielegalnych papierosów i 15 zatrzymanych osób
TVN24
Śledztwo w sprawie grupy wywołującej fałszywe alarmy (zdj. ilustracyjne)
Członków grupy, także nieletnich, werbowali na forum gry
Okolice
Policjanci skonfiskowali nielegalne papierosy
Dziesiątki tysięcy nielegalnych papierosów w aucie i domu
Okolice
Policja zatrzymała 44-latka
Zaczepiał dzieci w okolicach szkół
Okolice
Policjant po służbie zauważył oszusta
Stali przy bankomacie, policjanta po służbie coś zaniepokoiło
Groził ekspedientkom przez kilka miesięcy. Decyzja prokuratry (zdjęcie ilustracyjne)
Groził śmiercią, wymuszał sprzedaż alkoholu. Trwało to kilka miesięcy
Okolice
Od 8 stycznia przepisy nakładają obowiązek wystawiania recepty w formie elektronicznej
Recepty wystawiane bez wiedzy pacjentów, sześć milionów z refundacji
Okolice
"Do boju Polsko!" na Pałacu Prezydenckim
Nie mogli wnieść oprawy, poleciały race. Wyświetlona na Pałacu Prezydenckim
W wypadku na krajowej "10" zginęła kobieta
Dwie godziny, trzy wypadki, trzy osoby nie żyją
Okolice
Wypadek w Wólce Mińskiej. Nie żyje pieszy (zdjęcie ilustracyjne)
Zginął pieszy potrącony przez samochód
Okolice
Po wypadku dwie osoby trafiły do szpitala
Zwierzęta na drogach. Dwa wypadki, siedem osób rannych
Okolice
Policja zatrzymała kierowcę bmw
Przerobione auto, kierowca z zakazem
Okolice
"Społem" w Pruszkowie w rejestrze zabytków
"Jeden z najnowocześniejszych sklepów" został zabytkiem
Okolice
Porozumienie ws. projektu wydłużenia trasy tramwajowej w Wilanowie
Przedłużą linię tramwajową w Wilanowie
Wilanów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki