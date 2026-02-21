Mroźna zima wpłynęła na stołeczne autobusy elektryczne

Prezes MZA o miejscach dla pasażerów w elektrycznych autobusach Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Od pierwszych dni stycznia Warszawiacy mierzą się z atakami mroźnej zimy. To także test dla ekologicznych elektrycznych autobusów, które w swojej flocie ma miejski przewoźnik - niskie temperatury mają wpływ na żywotność baterii zasilających pojazdy.

"Incydentalne przypadki"

- Trudne warunki zimowe nie wpłynęły na realizację planów przewozowych MZA. Praktycznie wszystkie zaplanowane kursy zostały zrealizowane, mimo iż występowały incydentalne przypadki opóźnionych wyjazdów z zajezdni lub awarii skutkujących koniecznością wyjazdu autobusów rezerwowych. W przypadku części pojazdów zaobserwowaliśmy znaczny spadek zasięgów, podjęto jednak odpowiednie działania, aby zastąpić autobusy, które musiały zjechać do zajezdni - powiedział rzecznik Miejskich Zakładów Autobusowych Adam Stawicki.

Elektryczne solarisy na ulicach Warszawy Źródło: UM Warszawa

Zaznaczył też, że w większości elektrycznych autobusów - Solarisach i dziesięciu Ursusach - wnętrze pojazdu ogrzewane jest przez tzw. webasto, czyli mały piec, w którym podgrzewane są niewielkie ilości oleju napędowego. Tylko jedna partia pojazdów marki Yutong ma ogrzewanie elektryczne. - Wszystkie nowe autobusy elektryczne, które przyjadą do Warszawy, również będą miały ogrzewanie na olej napędowy - przekazał Stawicki.

We flocie miejskiego przewoźnika jest ogółem 1419 autobusów, w tym 192 elektrycznych, 364 gazowych, 859 z silnikiem diesla i cztery hybrydowe.

Opracowała Katarzyna Kędra /tok