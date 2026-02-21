Logo TVN Warszawa
Żoliborz

Mroźna zima wpłynęła na stołeczne autobusy elektryczne

Problem z ładowaniem autobusów elektrycznych
Prezes MZA o miejscach dla pasażerów w elektrycznych autobusach
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Część autobusów elektrycznych zasilających stołeczną flotę miała problemy w mroźne dni. Niektóre kursowały na skróconych zasięgach i zjeżdżały do zajezdni. Pasażerowie mogli się ogrzać dzięki piecom na niewielkie ilości oleju napędowego.

Od pierwszych dni stycznia Warszawiacy mierzą się z atakami mroźnej zimy. To także test dla ekologicznych elektrycznych autobusów, które w swojej flocie ma miejski przewoźnik - niskie temperatury mają wpływ na żywotność baterii zasilających pojazdy.

"Incydentalne przypadki"

- Trudne warunki zimowe nie wpłynęły na realizację planów przewozowych MZA. Praktycznie wszystkie zaplanowane kursy zostały zrealizowane, mimo iż występowały incydentalne przypadki opóźnionych wyjazdów z zajezdni lub awarii skutkujących koniecznością wyjazdu autobusów rezerwowych. W przypadku części pojazdów zaobserwowaliśmy znaczny spadek zasięgów, podjęto jednak odpowiednie działania, aby zastąpić autobusy, które musiały zjechać do zajezdni - powiedział rzecznik Miejskich Zakładów Autobusowych Adam Stawicki.

Elektryczne solarisy na ulicach Warszawy
Elektryczne solarisy na ulicach Warszawy
Źródło: UM Warszawa

Zaznaczył też, że w większości elektrycznych autobusów - Solarisach i dziesięciu Ursusach - wnętrze pojazdu ogrzewane jest przez tzw. webasto, czyli mały piec, w którym podgrzewane są niewielkie ilości oleju napędowego. Tylko jedna partia pojazdów marki Yutong ma ogrzewanie elektryczne. - Wszystkie nowe autobusy elektryczne, które przyjadą do Warszawy, również będą miały ogrzewanie na olej napędowy - przekazał Stawicki.

We flocie miejskiego przewoźnika jest ogółem 1419 autobusów, w tym 192 elektrycznych, 364 gazowych, 859 z silnikiem diesla i cztery hybrydowe. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Warszawa podpisała umowę na zakup elektrycznych autobusów
Bez "wieży" w środku, z bateriami na dachu. Warszawa kupuje 79 nowych elektryków
Komunikacja
Autobus elektryczny MZA
Na ulice wyjedzie 85 nowych autobusów elektrycznych
Komunikacja
Autobus, tramwaj, Warszawa
Autobusy, które mogą jeździć bez kierowcy. Warszawa chce takie kupić
Komunikacja

Opracowała Katarzyna Kędra /tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

