Plac zabaw w parku Żeromskiego do poprawki. Termin oddania przesuwa się o miesiąc

Zarząd Zieleni zapowiadał, że już w lipcu dzieci będą mogły bawić się na odnowionym placu zabaw w parku Żeromskiego. Okazuje się jednak, że zakończenie modernizacji wydłuża się o miesiąc. Miejscy ogrodnicy tłumaczą to "koniecznymi zmianami projektowymi".

Plac zabaw w parku Żeromskiego ma zyskać nowe urządzenia, rozmieszczone w czterech strefach dla różnych grup wiekowych. Jeszcze w kwietniu Magda Sierzputowska z Zarządu Zieleni zapewniała, że prace są realizowane zgodnie z harmonogramem. - Dzieci będą mogły się tu bawić w lipcu - zapowiadała. Uprzedzała jednak, że na prośbę wykonawcy i ZZ doprecyzowane zostały "pewne szczegóły" w projekcie - na przykład dotyczące odwodnienia czy połączeń elementów architektonicznych.

- Zgodnie z zasadami "less waste" i gospodarki cyrkularnej, część istniejących urządzeń zostanie ponownie użyta na odnowionym placu. Dodatkowo uruchomiliśmy procedurę mającą na celu zatrudnienie jednostki certyfikującej, która po remoncie urządzeń przeprowadzi ich kontrolę - zapowiadała jeszcze wiosną Sierzputowska.

Przebudowa placu zabaw w parku Żeromskiego Przebudowa placu zabaw w Parku Żeromskiego | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Przebudowa placu zabaw w Parku Żeromskiego | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Przebudowa placu zabaw w Parku Żeromskiego | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Przebudowa placu zabaw w Parku Żeromskiego | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Zmiany w projekcie

Jest już lipiec, a plac zabaw nie jest wciąż otwarty. Dlaczego? Jak tłumaczy Zarząd Zieleni, "jest to spowodowane koniecznymi zmianami projektowymi". Jak wymieniono, dotyczą one sposobu odwodnienia placu zabaw. - Zaprojektowane odwodnienie zakładało powierzchniowy spływ wody i wchłonięcie jej w zastosowane nawierzchnie przepuszczalne (piaskowa, żwirowa, trawiasta). Wykonawca, który daje gwarancję na plac zabaw, zasugerował, że szczególnie w okresie wiosennych roztopów, kiedy gleba wysycona jest już wodą, jej nadmiar może nie zostać wchłonięty przez nawierzchnię i może dojść do przelewania się jej na otaczający chodnik - tłumaczy Sierzputowska. Co to oznacza? Zdaniem ZZ, woda mogłaby ponownie zamarznąć na alejce, co stworzyłoby niebezpieczeństwo poślizgnięcia się. Dlatego uznano za konieczne ułożenie odwodnienia liniowego i wpięcia do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Oprócz tego, ZZ tłumaczy, że potrzebna jest także modyfikacja projektu "obrzeża klinkierowego, które rozgranicza różne typy nawierzchni zastosowanej na terenie placu zabaw". - Zmiana dotyczy wymiany nietrwałych płytek klinkierowych na pełną cegłę klinkierową. Płytki miały być wstępnie ułożone na betonowym "półwałku", który miał służyć dzieciom do otrzepania rączek i nóżek z piasku. Zastosowane obrzeże z cegieł klinkierowych pełni tę samą funkcję, ale zostało ułożone w poziomie, przez co jest bardziej bezpieczne i trwałe - wymienia dalej Sierzputowska.

Projekt modernizacji placu zabaw w parku Żeromskiego POROST MR Sp. z o. o.

Ale to nie wszystko. Wśród poprawek znalazły się jeszcze zmiany w zasadzeniu pergoli. Dodane mają zostać belki, dzięki której - jak tłumaczy ZZ - duża płyta z poliwęglanu stanowiąca zadaszenie zostanie zastąpiona przez dwie mniejsze. ZZ zapewnia, że dzięki tej zmianie nie dojdzie do ugięcia się płyty. - Unikamy także problemu z dostępnością materiału - w większym rozmiarze płyty są po prostu trudno dostępne - wyjaśnia Sierzputowska.

Konieczne było także dokupienie nowych siedzisk do starych wyremontowanych huśtawek. Po demontażu urządzenia wielofunkcyjnego odkryto pęknięcie ślizgu i należało je domówić do remontowanego zestawu. - Podobnie było z konstrukcjami pod wymieniane podesty - również należało je domówić, gdyż nowe podesty nie pasowałyby do starych konstrukcji - tłumaczy dalej kierowniczka. I podsumowuje: - Zależy nam na tym, aby plac zabaw był wykonany z największą starannością i aby był bezpieczny i wygodny dla użytkowników. Nowa planowana data zakończenia prac to 17 sierpnia 2022 roku - zapowiada Sierzputowska.

Projekt modernizacji placu zabaw w parku Żeromskiego POROST MR Sp. z o. o.

Literackie nawiązania

Urzędnicy zapowiadali wcześniej, że motywem przewodnim zmodernizowanego placu zabaw będzie literatura. Wybór ma być bezpośrednim nawiązaniem do patrona parku oraz patronów pobliskich ulic - Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego i Juliusza Słowackiego. Podkreśli to również motto inspirowane słowami Wisławy Szymborskiej: "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła". Odzwierciedleniem literackich powiązań będą tematyczne rzeźby (stos książek, kredki) i panele edukacyjne. W planach jest też stworzenie plenerowej biblioteczki oraz umieszczenie cytatów zaczerpniętych z literatury dziecięcej na elementach małej architektury.

Po przebudowie plac zostanie podzielony na cztery części do zabaw oraz dwie strefy odpoczynku z siedziskami i zadaszeniem w postaci drewniano-stalowych pergoli. Pojawi się też teren do swobodnych zabaw na trawie. Całość połączy drewniany podest wyniesiony około 15 centymetrów ponad poziom pozostałych nawierzchni: piaskowej i żwirowej. Oprócz tego pozostawione zostaną także wolne przestrzenie, które dzieci i młodzież będą mogły wykorzystać do zabaw grupowych.

Autor:Jan Kunert katke,kk/r

Źródło: tvnwarszawa.pl