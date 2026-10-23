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Ministerstwo bezpodstawnie odwołało dyrektora muzeum. Po wyroku nie przywróci go na stanowisko

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Odwołany dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro
Odwołanie Roberta Kostro
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
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Mimo sądowych wyroków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie widzi podstaw do przywrócenia Roberta Kostry na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Polski. Zdaniem resortu może on jedynie domagać się odszkodowania. Sam zainteresowany przyznaje, że "nie jest do końca jasne, czy da się wywalczyć cokolwiek więcej".

Były dyrektor Muzeum Historii Polski poinformował w środę, że Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyrok WSA w Warszawie z sierpnia 2025 roku, co oznacza ostateczne uchylenie decyzji ówczesnej ministry kultury Hanny Wróblewskiej o jego odwołaniu ze stanowiska.

Otwarcie Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli
Otwarcie Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Ministerstwo przegrało w dwóch instancjach

Rzecznik resortu kultury Piotr Jędrzejowski przyznał, że wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 września 2026 roku jest "niezaskarżalny, prawomocny i kończy postępowanie sądowo-administracyjne".

Nie oznacza to jednak, że Kostro wróci na stanowisko. "Wyrok ten, jak i poprzedzający go wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie dają panu Robertowi Kostrze podstaw do żądania od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przywrócenia na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Polski ani do pracy w Muzeum" - napisał Jędrzejowski.

Rzecznik wskazał, że na podstawie artykułu 45 paragraf 1 Kodeksu pracy Kostro może żądać odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres od dwóch tygodni do trzech miesięcy i nie niższej niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia.

Były dyrektor komentuje wyrok

Robert Kostro, komentując wyrok NSA, napisał na Facebooku: "Nie jest do końca jasne, czy w konsekwencji wygrania sporu w procedurze administracyjnej da się wywalczyć cokolwiek więcej".

Jego zdaniem, resort kultury ignoruje dotychczasowe postanowienia sądów o uchyleniu decyzji Wróblewskiej dotyczących zwolnienia z funkcji dyrektorów instytucji kultury.

Dalej wyjaśnił, że w sprawach odszkodowawczych kontrakt dyrektora instytucji kultury jest traktowany przez sąd jak bezterminowa umowa o pracę. "Kontrakt jest więc asymetryczny - daje wszystkie zalety umowy cywilnoprawnej organizatorowi instytucji, ale nie daje żadnych praw, analogicznie do kontraktów menedżerskich w biznesie, drugiej stronie, czyli dyrektorowi" - wskazał Kostro.

Jak przypomniał, kontrakty dla dyrektorów instytucji kulturalnych zostały wprowadzone do ustawy o działalności kulturalnej za czasów ministra Bogdana Zdrojewskiego. Ich celem była ochrona instytucji przed ingerencjami politycznymi i arbitralnymi decyzjami organów założycielskich.

"Dziś widać, że tej funkcji nie pełnią, a narażają na straty wizerunkowe i finansowe tych, którzy podejmują się kierowania instytucjami" - ocenił.

Został odwołany po 18 latach

24 września 2024 roku Kostro został odwołany z funkcji dyrektora Muzeum Historii Polski w Warszawie, którą sprawował od 2006 roku. Jego kadencja miała się zakończyć w 2027 roku.

Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, ówczesna ministra kultury Hanna Wróblewska zarzucała mu nieefektywne gospodarowanie środkami publicznymi. Chodziło między innymi o niewykorzystanie części dotacji na budowę muzeum i wystawę stałą oraz niewłaściwy nadzór nad inwestycją, który miał doprowadzić do wielomilionowych roszczeń wykonawcy.

- Potrzebujemy obiektywnego i racjonalnego spojrzenia na gospodarkę finansową. Potrzebujemy osób, które mniej przywykły do wydawania tak dużych sum pieniędzy. Potrzebujemy nowego otwarcia - oceniła i powołała na nowego dyrektora Marcina Napiórkowskiego.

O pozostawienie Kostry na stanowisku apelowały m.in. Rada Muzeum Historii Polski i Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół MHP.

Muzeum Historii Polski szykuje wystawę stałą

Muzeum Historii Polski zostało powołane 2 maja 2006 roku. Bez stałej siedziby tworzyło wystawy, prowadziło działania edukacyjne i popularyzowało historię. Uroczysta inauguracja gmachu MHP na terenie warszawskiej Cytadeli z udziałem władz państwowych odbyła się 28 września 2023 roku.

Budynek muzeum składa się z sześciu poziomów - dwóch podziemnych oraz czterech naziemnych - a jego powierzchnia wynosi 44 tysiące metrów kwadratowych. W przyszłym roku instytucja planuje otwarcie wystawy stałej.

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Ministerstwo KulturyNaczelny Sąd AdministracyjnyMuzeum
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