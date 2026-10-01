Żoliborz 15-latek szukał informacji o możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego Oprac. Alicja Glinianowicz |

15-latek wyszukiwał treści o możliwości przeprowadzeniu zamachu terrorystycznego Źródło wideo: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

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"Policjanci przeprowadzili szereg czynności, których celem było ustalenie autora wyszukiwanych treści, zweryfikowanie otrzymanych informacji oraz ustalenie, czy aktywność nieletniego miała związek z przygotowaniami do popełnienia czynu zabronionego" - podała podinsp. Elwira Kozłowska, rzeczniczka Komendy rejonowej Policji Warszawa V.

Policjanci ustalili tożsamość 15-latka oraz miejsce jego zamieszkania. W trakcie przeszukania mieszkania mundurowi zabezpieczyli laptop i telefon. "Sprzęt został przekazany biegłym, którzy przeprowadzą badania informatyczne oraz zabezpieczą dane mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania" - wyjaśniała policjantka.

15-letni obywatel Ukrainy trafił do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza, do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Decyzją sądu nastolatek na najbliższe trzy miesiące został umieszczony w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.

Sprawą zajmowali się policjanci z Wydziału do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KRP Warszawa V. W działania zaangażowali się również policyjni eksperci z Wydziału do Walki z Aktami Terroru i Zabójstw KSP oraz Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji.

15-latek mógł planować zamach terrorystyczny i zabicie policjanta Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V