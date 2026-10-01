15-latek szukał informacji o możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego
"Policjanci przeprowadzili szereg czynności, których celem było ustalenie autora wyszukiwanych treści, zweryfikowanie otrzymanych informacji oraz ustalenie, czy aktywność nieletniego miała związek z przygotowaniami do popełnienia czynu zabronionego" - podała podinsp. Elwira Kozłowska, rzeczniczka Komendy rejonowej Policji Warszawa V.
Policjanci ustalili tożsamość 15-latka oraz miejsce jego zamieszkania. W trakcie przeszukania mieszkania mundurowi zabezpieczyli laptop i telefon. "Sprzęt został przekazany biegłym, którzy przeprowadzą badania informatyczne oraz zabezpieczą dane mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania" - wyjaśniała policjantka.
15-letni obywatel Ukrainy trafił do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza, do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Decyzją sądu nastolatek na najbliższe trzy miesiące został umieszczony w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.
Sprawą zajmowali się policjanci z Wydziału do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KRP Warszawa V. W działania zaangażowali się również policyjni eksperci z Wydziału do Walki z Aktami Terroru i Zabójstw KSP oraz Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji.