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Żoliborz

15-latek szukał informacji o możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego

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15-latek mógł planować zamach terrorystyczny i zabicie policjanta
15-latek wyszukiwał treści o możliwości przeprowadzeniu zamachu terrorystycznego
Źródło wideo: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
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15-latek wyszukiwał w sieci treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz pozbawienia życia policjanta. Sprawą zajęły się służby.

"Policjanci przeprowadzili szereg czynności, których celem było ustalenie autora wyszukiwanych treści, zweryfikowanie otrzymanych informacji oraz ustalenie, czy aktywność nieletniego miała związek z przygotowaniami do popełnienia czynu zabronionego" - podała podinsp. Elwira Kozłowska, rzeczniczka Komendy rejonowej Policji Warszawa V.

Policjanci ustalili tożsamość 15-latka oraz miejsce jego zamieszkania. W trakcie przeszukania mieszkania mundurowi zabezpieczyli laptop i telefon. "Sprzęt został przekazany biegłym, którzy przeprowadzą badania informatyczne oraz zabezpieczą dane mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania" - wyjaśniała policjantka.

15-letni obywatel Ukrainy trafił do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza, do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Decyzją sądu nastolatek na najbliższe trzy miesiące został umieszczony w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.

Sprawą zajmowali się policjanci z Wydziału do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KRP Warszawa V. W działania zaangażowali się również policyjni eksperci z Wydziału do Walki z Aktami Terroru i Zabójstw KSP oraz Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji.

15-latek mógł planować zamach terrorystyczny i zabicie policjanta
15-latek mógł planować zamach terrorystyczny i zabicie policjanta
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
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