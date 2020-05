Czasem słońce, czasem deszcz. A Marymont podlewa stadion

Wszystko dla licencji

Czemu jednak woda leje się nawet wtedy, gdy pada deszcz? To rzeczniczka tłumaczyła awarią systemu, która miała miejsce w czasie majówki. - 1 maja rzeczywiście był on włączony do godzin popołudniowych i przez krótki okres czasu działał równolegle z opadami deszczu. Okazało się, że czujnik uległ awarii. Pracownik działu technicznego, jak tylko zauważył, że system nie wyłączył się samoczynnie, wyłączył go ręcznie - zapewniła rzeczniczka.