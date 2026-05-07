Żoliborz Małe mandarynki potrzebowały pomocy

Małe mandarynki z matką trafiły do Ptasiego Azylu Źródło: Zarząd Zieleni/Facebook

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Nad ranem dostaliśmy informację od przechodnia o nurogęsiach, które miały pojawić się przy głównej bramie Powązek Wojskowych. Nasz ornitolog pojechał na miejsce, równocześnie został powiadomiony Ekopatrol Straży Miejskiej" - przekazał Zarząd Zieleni w mediach społecznościowych.

Po przyjeździe na miejsce okazało się, że to cztery pisklęta mandarynki wpadły do studzienki na ulicy, a samica z pozostałą trójką młodych znajdowała się w pobliskich krzewach.

Małe mandarynki trafiły do Ptasiego Azylu Źródło: Zarząd Zieleni/Facebook

Trafiły do Ptasiego Azylu

"Przy wspólnej próbie odłowu z Ekopatrolem samica spłoszyła się i została dodatkowo przegoniona przez wronę. Dzięki wsparciu pracowników Wodociągów Warszawskich udało się uwolnić uwięzioną część piskląt z głębokiej studzienki" - dodał Zarząd Zieleni.

Gdy samica wróciła, została odłowiona. Pisklęta były wychłodzone, a samica miała ranę na szyi, więc Ekopatrol odwiózł całą gromadkę do Ptasiego Azylu przy warszawskim zoo.

Spotykana sporadycznie, ale gniazduje w Łazienkach Królewskich

Mandarynka to gatunek średniej wielkości ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych. Zamieszkuje dorzecze Amuru, Sachalin, Japonię, Mandżurię i wschodnie Chiny. Była hodowana w Europie od XVIII w. jako ptak ozdobny. Zbiegłe osobniki utworzyły utrzymujące się, osiadłe populacje, głównie w dużych miastach. Spotykana również w Polsce, sporadycznie gniazduje, głównie w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Kaczki te mają bardzo charakterystyczny kształt dzioba. Samiec jest ubarwiony bardzo jaskrawo i kontrastowo. Po raz pierwszy ich obecność w Polsce stwierdzono na przełomie 1963 i 1964 r. Od 1995 r. są notowane corocznie, głównie w parkach w różnych miastach. W 1999 r. celowo wypuszczono na wolność mandarynki w Łazienkach Królewskich w Warszawie, a w 2001 r. zanotowano tam pierwszy w kraju udany lęg ptaków tego gatunku na wolności. W latach 2015-2018 liczebność populacji lęgowej w Polsce szacowano na 90-100 par.

Symbol wierności

W kulturze chińskiej para kaczek mandarynek jest symbolem wierności, bo ptaki te łączą się w pary na całe życie. Chińczycy uważają, że kiedy jedna z kaczek ginie, druga umiera ze zgryzoty.

OGLĄDAJ: TVN24