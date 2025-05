Magdalena Biejat o polityce mieszkaniowej Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

W ostatnim dniu kampanii wyborczej Magdalena Biejat spotkała się z wyborcami w Warszawie. Zaznaczyła, że jako kandydatka na prezydentkę stawia na dobrą politykę mieszkaniową. - Chcemy budować osiedla, będące alternatywą do kupienia mieszkania i kredytu na całe życie - podkreśliła.

W piątek po godzinie 10.30 Magdalena Biejat, kandydatka na prezydentkę z partii Nowa Lewica, spotkała się z mieszkańcami na osiedlu żoliborskim Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Jak powiedziała, miejsce to wybrała nieprzypadkowo. - Przedwojenny WSM powstał z inicjatywy ludzi związanych z Polską Partią Socjalistyczną. Do dziś jest doskonałym przykładem i wzorem tego, jak powinno się planować idealne osiedla. To osiedle tonie w zieleni. Architekci i architektki zadbali tutaj o wszystko - podkreśliła. Zaznaczyła, że w pobliżu znajduje się szkoła i przedszkole, a także kino i biblioteka. - Były tutaj także zaprojektowane sklepy spożywcze, oczywiście spółdzielcze. Mieszkania, które budowali, nie były mieszkaniami własnościowymi, ale mieszkaniami lokatorskimi. Zadbano także o coś, co dzisiaj nazywamy miksem społecznym; na tym osiedlu mieszkali robotnicy i pracownicy mieszkaniowi, urzędnicy i artyści - powiedziała Biejat.

Jak zaznaczyła, właśnie z tych wzorców czerpie dzisiaj polska Lewica. - Chcemy budować takie osiedla. Osiedla dobre do życia, w których będziecie mieć alternatywę do kupienia mieszkania i kredytu na całe życie - podkreśliła kandydatka na prezydenta, zwracając się do wyborców. Jak wyjaśniła, takie osiedla byłyby budowane z pieniędzy publicznych, miałyby dobrą jakość i umiejscowione byłyby wśród usług publicznych.

- Będziecie mogli wynajmować mieszkanie na wiele lat, bez obawy, że ktoś was wyrzuci. Bez obawy, że ktoś zmieni wam czynsz z dnia na dzień - zaznaczyła. Jak dodała, wynajem takich mieszkań byłby przystępny cenowo.

"Będę zobowiązanie, którym jest wasz głos traktowała bardzo poważnie"

Magdalena Biejat zachęciła wyborców do oddania na nią głosu. - Warto zagłosować na inną politykę, na nowe pokolenie polityków. Na mnie. Zachęcam tych, którzy są jeszcze niezdecydowani, żeby pomyśleli o tym, że warto zagłosować na kandydatkę Lewicy. Na kandydatkę, która walczy o rozwiązywanie waszych problemów o i to żeby Polska, tu i teraz, była bardziej przyjaznym, lepszym do życia krajem - powiedziała. - Zagłosujcie na mnie, a ja obiecuję że was nie zawiodę. Będę zobowiązanie, którym jest wasz głos, traktowała bardzo poważnie - podkreśliła. Podziękowała też za wsparcie w trakcie kampanii wyborczej.

O godzinie 19 Magdalena Biejat pojawi się na finale swojej kampanii pod Pałacem Kultury i Nauki, od strony Feminoteki. Będzie możliwość porozmawiania z kandydatką na prezydenta oraz posłuchania o jej programie.