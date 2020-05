Lotnicze Pogotowie Ratunkowe: bez tego, co ukradliście nasz pilot nie wykona żadnej misji

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe alarmuje, że skradziono samochód, w którym znajdował się ważny sprzęt. "Każdego dnia, realizujemy zadania zmierzające do ratowania życia i zdrowia ludzi. Bez tego, co ukradliście nasz pilot nie wykona żadnej misji!" - piszą w mediach społecznościowych ratownicy. Sprawą zajęła się policja.

"Złodzieje, którzy dzisiaj (we wtorek - red.) w pobliżu WIML (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej - red.) w Warszawie ukradli samochód naszego kolegi zapewne już zauważyli, że w jego bagażniku znajdował się sprzęt Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i licencja pilota. Przedmiotów tych nie da się niezauważalnie sprzedać, ani wykorzystać poza HEMS (Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego - red.)" - czytamy we wpisie.

"Odeślijcie sprzęt bez którego nie możemy latać"

Ratownicy apelują o zwrot sprzętu: "Jeśli nie możecie zwrócić/porzucić samochodu to chociaż ODEŚLIJCIE SPRZĘT bez którego nie możemy latać. Osobie, która zwróci sprzęt i dokumenty lub przekaże ważne informacje pozwalające na ich zlokalizowanie zapewnimy anonimowość".

LPR podaje, że skradziona została Honda CRV w kolorze szary metalik. Jej znak charakterystyczny to szachownica lotnicza na klapie bagażnika.

"Każdego dnia, realizujemy zadania zmierzające do ratowania życia i zdrowia ludzi - bez tego, co ukradliście nasz pilot nie wykona żadnej misji!" - apelują ratownicy.

Przez tydzień bez licencji

Rzecznik prasowa LPR Justyna Sochacka w rozmowie z tvnwarszawa.pl doprecyzowała, co znajdowało się w samochodzie: - Były tam między innymi komputer służbowy, kombinezon, kask lotniczy i dokumenty, a wśród nich licencja pilota.

Dodała, że w związku z kradzieżą licencji, pilot musiał wystąpić do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wydanie duplikatu licencji. Jego wyrobienie ma potrwać co najmniej tydzień i w tym czasie nie będzie mógł latać.

Postępowanie

- We wtorek po południu Komenda Rejonowa Policji V przyjęła zawiadomienie dotyczące kradzieży hondy z terenu Żoliborza. W tej chwili prowadzimy postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia i odnalezienia sprawców oraz samochodu - mówi Jarosław Florczak z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji. - Możemy potwierdzić, że pokrzywdzonym w tym wypadku jest osoba związana z lotnictwem, a złodzieje ukradli również rzeczy, które są niezbędne temu pokrzywdzonemu do wykonania zawodu - potwierdza Florczak.