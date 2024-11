To, co kryje się pod zwyczajową nazwą Powązki to dwa cmentarze: Cmentarz Powązkowski (w dzielnicy Wola) oraz Cmentarz Wojskowy (na Żoliborzu). Pierwszy to nekropolia założona w 1790 roku, w całości jest objęta ochroną konserwatora zabytków. Pogrzeby odbywają się tutaj rzadko z uwagi na brak wolnych kwater i historyczny charakter miejsca. Lista osobistości polskiej kultury, polityki, nauki jest bardzo długa. Nawigację ułatwia aplikacja Stare Powązki, którą można za darmo pobrać na smartfona.