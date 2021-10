Dwie koncepcje i konsultacje społeczne. Mieszkańcy zdecydują o przyszłości OSiR Żoliborz

Mieszkańcy mają do wyboru dwie koncepcje modernizacji OSiR Żoliborz, mogą do nich zgłaszać swoje uwagi. Konsultacje społeczne, choć - zdaniem społeczników i jednego z żoliborskich radnych - powinny być zorganizowane na wcześniejszym etapie, potrwają do końca października.

Wybrana w przetargu spółka Chapman Taylor International Services opracowała propozycje dwóch koncepcji architektoniczno-urbanistycznych modernizacji kompleksu sportowego oraz zabytkowego stadionu RKS, które będą punktem wyjściowym prowadzonych konsultacji społecznych.

Pierwsza koncepcja

Jak czytamy w opisie pierwszej koncepcji - ta zakłada umiejscowienie głównego budynku hali w w centralnej części działki - obok basenu. Budynek hali sportowej i tenisowej przylega do basenu i jest wkomponowany w obecny kort tenisowy. Pasaż wzdłuż budynku prowadzi do zadaszonych trybun stadionu, które będą mogły pomieścić około 700 osób (miejsca siedzące), ale też do istniejącego pawilonu (w tej chwili Żoliborska Szkoła Boksu) oraz do budynku szatniowego i części parkowej rekreacyjnej.

Za budynkami znajduje się boisko treningowe z nową nawierzchnią sztuczną, ogrodzone i oświetlone. Widownia jest przewidziana dla 50 miejsc - od strony pasażu, który schodzi schodami po trybunie w formie zielonych tarasów. Z tej strony można dojść do zadaszonego skateparku oraz do małej ścianki wspinaczkowej - te strefy znajdują się na południowej części działki, w miejscu dawnych trybun ziemnych.

Dalej - jak czytamy według tej koncepcji - do części parkowej prowadzą ścieżki. Tam znajdują się zbiorniki wodne z miejscami do wypoczynku i relaksu. "Ścieżki i inne dojścia piesze są również przeznaczone dla amatorów biegania (pętla ma ok. 800 m długości). Idąc dalej ścieżkami mijamy otwarte trybuny stadionu (trybuny na ok. 300 miejsc siedzących, trybuny częściowo z elementów prefabrykowanych, częściowo jako tarasy zielone)" - zaznaczono.

Pierwsza koncepcja modernizacji OSiR Żoliborz - wizualizacja Wizualizacja firmy architektonicznej Chapman Taylor / OSiR Żoliborz

Strefa rekreacyjna jest oddzielona od obszaru stadionu - terenem treningów łuczniczych. Z drugiej strony znajduje się strefa dla mieszkańców z pawilonami usługowymi i miejscami wypoczynku. Koncepcja zakłada wjazd na teren stadionu drogą dojazdową służącą również jako wjazd do garażu podziemnego pod budynkiem hal.

Koncepcja nr 1 modernizacji OSiR Żoliborz UM Żoliborz

Druga koncepcja

Druga z koncepcji zakłada zaprojektowanie centralnej części działki, jako terenu rekreacyjnego. Od strony ul. Potockiej znajdują się place zabaw dla dzieci. Za łukową pergolą jest strefa rekreacji i wypoczynku. W części obniżonej, zamkniętej widokowo istniejącym budynkiem Żoliborskiej Szkoły Boksu, znajduje się zbiornik wodny z kaskadą, łąki kwietne i tereny zielone. Z kolei od strony wschodniej wbudowane są w skarpę dwa pawilony usługowe z tarasami dostępnymi z pasażu i pergolami. Od wejścia, wzdłuż strefy rekreacyjnej prowadzi pasaż do zadaszonych trybun stadionu (również na ok 700 miejsc siedzących). Budynek pawilonu sportowego ma widownię która jest wykorzystana jako przestrzeń dla widzów, także może służyć za widownię kina letniego. Przy strefie rekreacji znajduje się siłownia terenowa.

Druga koncepcja modernizacji OSiR Żoliborz - wizualizacja Wizualizacja firmy architektonicznej Chapman Taylor / OSiR Żoliborz

Podobnie jak w pierwszej koncepcji, za budynkami znajduje się boisko treningowe z nowoprojektowaną nawierzchnią sztuczną z widownią na 50. Przewidziano również skatepark i małą ściankę wspinaczkową. Te strefy miałyby się znaleźć się w południowej części działki. Dalej, do części parkowej prowadzą ścieżki (w tym te do biegania), a obszar ten funkcjonowałby jako park miejski, ze zbiornikami wodnymi. Przewidziano również teren treningów dla łuczników oraz ścieżkę do hali wielofunkcyjnej i hali tenisowej. Wejście do nich prowadziłoby od strony ulicy Potockiej.

I w tym przypadku wjazd na teren stadionu jest zapewniony drogą dojazdową służąca również jako wjazd do garażu podziemnego pod budynkiem hal. Na działce znajduje się również mała hala sportowa zaprojektowana w zachodniej części działki.

Koncepcja nr 2 modernizacji OSiR Żoliborz UD Żoliborz

Czym się różnią?

Anna Kotowska ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze od kilku lat zabiega o modernizację tego zrujnowanego obiektu. Przyznaje, że program obu koncepcji jest podobny. - Zaproponowana jest tylko inna lokalizacja obiektów, różni się też nieco charakter stref rekreacyjnych. To bardzo dobry pomysł, żeby teren sportu i rekreacji nie był wyłącznie sportowy, tylko otwarty na mieszkańców, którzy chcą spędzać tam swój wolny czas - ocenia.

Jednak pewne różnice są. - W koncepcji pierwszej ten teren rekreacyjny i jego atrakcje są zaplanowane od strony ul. Potockiej, w koncepcji drugiej ta część rekreacyjna zaplanowana jest w miejscu, w którym obecnie znajdują się korty tenisowe. Warto podkreślić, że wszystkie te funkcje, które obecnie działają na OSiR, one dalej będą. Nie ma likwidacji istniejących rzeczy, poza zabytkowymi trybunami, które teraz są u boku całego boiska A, czyli tego większego boiska. One będą zmniejszone, co może być nawet zaletą dlatego, że ten obiekt ma charakter taki lokalny i taki właśnie pozostanie. Można się tylko zastanowić, czy konieczne jest tak radykalne pomniejszanie trybuny, bo niewiele z niej zostanie - uważa aktywistka.

Widok na stadion na Marymoncie Google Maps, oprac. Miasto Jest Nasze

Kotowska rozmawiała też z osobami, które na co dzień korzystają z obiektu. - Piłkarze obawiają się, że będzie dla nich cenowo niedostępny, kiedy ten remont dojdzie do skutku. Hutnik jest tu dobrym przykładem, bo ceny są konkurencyjne i oni mogą tam rozgrywać swoje mecze, ale lokalna drużyna ma pierwszeństwo. Zawsze jest więcej chętnych na korzystanie z boiska, niż dostępnych terminów. Nie było jednak uwag co do trybun, że np. są za małe. Ze strony użytkowników skateparku jest obawa, że zaproponowany nowy obiekt jest za mały - wymienia.

Aktywistka uważa, że mieszkańcy sami muszą ocenić obie koncepcje, jednak ona sama skłaniałaby się ku tej drugiej. - Dlatego, że ta część atrakcyjna, która ma właśnie służyć takiemu odpoczynkowi i rekreacji jest zlokalizowana pomiędzy tymi obiektami zabytkowymi i jest trochę odsunięta od ulicy. To oznacza, że będzie więcej ciszy, mniej smogu, będzie przyjemniej i przytulniej w tym miejscu. W koncepcji pierwszej nowy budynek dużej hali jest zlokalizowany bokiem, a lepiej czujemy miasto, kiedy mamy z każdej strony równą wysokość zabudowy. Wtedy ona jest taka harmonijna - ocenia.

Konsultacje dopiero po krytyce

Wieloletni żoliborski radny Grzegorz Hlebowicz (PiS) zaznacza, że konsultacje zaplanowano dopiero po tym, jak na władze dzielnicy spadła fala krytyki. Jak opisywaliśmy na tvnwarszawa.pl, mieszkańcy obawiali się o przyszłość ośrodka, w planach było wykonanie prac rozbiórkowych trybun bocznych znajdujących się przy stadionie piłkarskim.

- W przeszłości władze dzielnicy i Ośrodek Sporu i Rekreacji zarezerwowały środki budżetowe na wyburzenie starych trybun jeszcze przed konsultacjami. Wtedy krytykowałem władze dzielnicy, że rozstrzygają o pewnych działaniach, zanim jeszcze została opracowana spójna koncepcja wobec ośrodka. To, że teraz w wyniku konsultacji taka koncepcja powstaje, zasługuje na pochwałę i jest efektem wcześniejszej krytyki - przyznał radny. - Natomiast wtedy, gdy takie środki zostały zabezpieczone w miejskim budżecie, podnosiłem, że nie dostrzegłem konsultacji. Ten głos został wysłuchany. Szkoda, że późno, ale lepiej późno, niż wcale - ocenił radny Hlebowicz.

Dodał, że liczył na to, że po modernizacji powstanie Arena Żoliborz, która nawiązywałaby do hali sportowej na Ursynowie. - Zapytany o to, jak ocenia koncepcje, które znalazły się w konsultacjach społecznych, odpowiedział: - Są ładne, ale nie będę się do nich odnosił, bo wydaje mi się, że jednak trzeba dać pozwolić wszystkim do wyrobienia sobie własnego zdania. Dostrzegam jednak fakt, że nie będzie tam ani zaplecza hotelowego, ani hali sportowej o wielkości podobnej do Areny Ursynów i ten brak powoduje, że OSiR będzie wyłącznie znany z pływalni.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje społeczne potrwają do 31 października tego roku. Zaplanowano formy zarówno stacjonarne, jak i on-line. Są także spacery konsultacyjne - najbliższy ma odbyć się w sobotę 16 października od godziny 12 do 14. Kolejny zaplanowano na środę 20 października od 16 do 18. W ośrodku mają odbyć się także warsztaty konsultacyjne: w środę 27 października od 16 do 18 i w sobotę 30 października od 12 do 14. Oprócz tego, działa stacjonarny punkt konsultacyjny, który jest otwarty codziennie do 31 października od 8 do 20 - na pierwszym piętrze basenu. Dla osób, które wolą korespondować elektronicznie do 31 października udostępniony został adres: konsultacje@osir-zoliborz.waw.pl

Prezentacja koncepcji, plansze z mapami oraz wizualizacje dostępne są także codziennie do 31 października w punkcie konsultacyjnym na pierwszym piętrze budynku basenu w godz. 8 - 20.

Na terenie OSiR Żoliborz działał m.in. Robotniczy Klub Sportowy "Marymont", jeden z najstarszych klubów sportowych w Warszawie. W latach 50-tych zbudowano stadion liczący ok. 10 tys. miejsc z krytą trybuną. Boisko uchodziło za jedno z najlepszych w Warszawie. Funkcjonujący do dziś drenaż murawy jest dziełem greenkeepera sprowadzonego z Wielkiej Brytanii.

Pięć lat temu stadion został wpisany do ewidencji zabytków jako dziedzictwo powojennego modernizmu. Niedługo później okazało się, że ze względów bezpieczeństwa trzeba zamknąć zadaszoną trybunę.

