Kino Tęcza będzie przebudowane. Rozstrzygnięto pierwsze przetargi

Jak czytamy w komunikacie prasowym ratusza, zwycięska firma wykona kompleksową dokumentację projektową i kosztorysową, która pozwoli na uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie na użytkowanie odnowionego kina Tęcza. "Dokumentacja projektowa obejmie adaptację budynku dawnego kina Tęcza oraz jego wnętrza. W przyszłości będzie on służył Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, które będzie tam prowadziło działalność kinową i edukacyjną oraz projekty propagujące kinematografię" - informują urzędnicy.

Architekt Andrzej Kaczmarczyk ma wieloletnie doświadczenie w swoim zawodzie, które zdobywał nie tylko w Polsce, ale i za granicą – w Wiedniu. Pracownia była także zaproszona do wykonania koncepcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wykonawca dokumentacji odpowiadał także za modernizację sali kinowo-teatralnej w Pałacu Młodzieży w Katowicach. W trakcie realizacji są również dwa inne jego projekty: Bunkier Sztuki, Galeria Sztuki Współczesnej w Krakowie i Teatr Żydowski w Warszawie" - dodaje ratusz.

O kinie Tęcza

W grudniu 2020 roku Warszawa, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Żoliborz Centralny i Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy porozumiały się co do dalszych losów tego miejsca – kino Tęcza zostanie odnowione i swoją siedzibę zorganizuje w nim właśnie Centrum Wajdy.

Po przebudowie przy Suzina 6 powstanie w pełni cyfrowe kino z salą na ok. 200 miejsc, systemem dźwięku Dolby Atmos i ekranem panoramicznym. Będzie wyposażone w sprzęt do streamingu organizowanych wydarzeń, np. na platformie VOD Warszawa. Ale w Tęczy nadal będzie można też obejrzeć filmy z projektorów na taśmę 35 mm. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, znajdzie się w nim również pętla indukcyjna wspomagająca osoby m.in. z dysfunkcjami słuchu.