Żoliborz Zerwał sieć trakcyjną, sparaliżował ruch tramwajowy. Nagranie Katarzyna Kędra |

Kierowca ciężarówki uszkodził sieć trakcyjną Źródło wideo: Tramwaje Warszawskie Źródło zdj. gł.: Tramwaje Warszawskie

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 12. Nagranie przedstawiające jego przebieg pojawiło się we wtorek w mediach społecznościowych X Tramwajów Warszawskich.

Widać na nim tramwaje oczekujące na zmianę świateł i przejazd ulicą Broniewskiego. Prostopadłą ulicą Kraińskiego nadjeżdża w kierunku Popiełuszki ciężarówka z rozłożonym żurawiem przeładunkowym (HDS). Ramię zahacza o sieć trakcyjną, zrywa kable i łamie słup. Kierowca zatrzymuje się kilkadziesiąt metrów dalej.

Kierowca ciężarówki uszkodził sieć trakcyjną Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie

Kilkaset tysięcy złotych strat

"W poniedziałek nieuważny kierowca samochodu ciężarowego z podniesionym HDS-em uszkodził nam sieć trakcyjną wraz ze słupem. Utrudnienia w ruchu trwały kilkanaście godzin. Kierowca został ukarany mandatem karnym" - przypomnieli tramwajarze.

"Od sprawcy (i jego ubezpieczyciela) będziemy dochodzić pełnego zwrotu kosztów oraz strat, łącznie z niewyrobionymi wozokilometrami - to kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych" - dodali.

Zerwana sieć trakcyjna Uszkodzona sieć trakcyjna Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie Uszkodzona sieć trakcyjna Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie Uszkodzona sieć trakcyjna Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie Uszkodzona sieć trakcyjna Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie Uszkodzona sieć trakcyjna Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie Uszkodzona sieć trakcyjna Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie Uszkodzona sieć trakcyjna Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie Uszkodzona sieć trakcyjna Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie

800 metrów sieci do wymiany

Wcześniej tramwajarze informowali, że sieć trakcyjna została uszkodzona na odcinku około 800 metrów w obu kierunkach. Zauważyli, że to kolejny w ostatnim czasie przypadek błędu kierowcy ciężarówki, który skutkował poważnymi utrudnieniami.

W tym wypadku ruch udało się wznowić dopiero następnego dnia.