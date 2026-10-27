Zerwał sieć trakcyjną, sparaliżował ruch tramwajowy. Nagranie
Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 12. Nagranie przedstawiające jego przebieg pojawiło się we wtorek w mediach społecznościowych X Tramwajów Warszawskich.
Widać na nim tramwaje oczekujące na zmianę świateł i przejazd ulicą Broniewskiego. Prostopadłą ulicą Kraińskiego nadjeżdża w kierunku Popiełuszki ciężarówka z rozłożonym żurawiem przeładunkowym (HDS). Ramię zahacza o sieć trakcyjną, zrywa kable i łamie słup. Kierowca zatrzymuje się kilkadziesiąt metrów dalej.
Kilkaset tysięcy złotych strat
"W poniedziałek nieuważny kierowca samochodu ciężarowego z podniesionym HDS-em uszkodził nam sieć trakcyjną wraz ze słupem. Utrudnienia w ruchu trwały kilkanaście godzin. Kierowca został ukarany mandatem karnym" - przypomnieli tramwajarze.
"Od sprawcy (i jego ubezpieczyciela) będziemy dochodzić pełnego zwrotu kosztów oraz strat, łącznie z niewyrobionymi wozokilometrami - to kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych" - dodali.
800 metrów sieci do wymiany
Wcześniej tramwajarze informowali, że sieć trakcyjna została uszkodzona na odcinku około 800 metrów w obu kierunkach. Zauważyli, że to kolejny w ostatnim czasie przypadek błędu kierowcy ciężarówki, który skutkował poważnymi utrudnieniami.
W tym wypadku ruch udało się wznowić dopiero następnego dnia.