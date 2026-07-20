Żoliborz Zignorował sądowy zakaz i cofnięcie prawa jazdy. Został zatrzymany Oprac. Alicja Glinianowicz |

Zlekceważył sądowy zakaz i cofnięte uprawnienia Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

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Do zdarzenia doszło przed godziną kilka dni temu. Na ulicy Broniewskiego policjanci z Żoliborza zatrzymali do kontroli kierującego samochodem marki Toyota.

Zignorował sądowy zakaz

"Podczas sprawdzania dokumentów okazało się, że 47-letni obywatel Uzbekistanu prowadził pojazd pomimo obowiązującego go, wydanego przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, który obowiązuje do grudnia 2026 roku" - podała podinsp. Elwira Kozłowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

Dodatkowo mężczyzna nie zastosował się do decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Usłyszał zarzuty, dostał dozór

47-latek trafił na komisariat, następnie usłyszał zarzuty niezastosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów oraz prowadzenia pojazdu mechanicznego pomimo cofnięcia uprawnień do kierowania.

Został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu do pięciu lat więzienia.