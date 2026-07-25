Żoliborz Jeździł i typował auta do kradzieży. Wpadł podczas jednej z takich wypraw Oprac. Katarzyna Kędra |

Ukradli auto z wypożyczalni warte pół miliona złotych. Trafili do aresztu Źródło wideo: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nad sprawą kradzieży samochodów, do jakich dochodziło od jakiegoś czasu, pracowali policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji i Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Samochód roboczy i wycieczki po parkingach

Ustalili, że związek z tymi przestępstwami może mieć 49-letni mieszkaniec Wołomina, poruszający się Volkswagenem i zaplanowali jego zatrzymanie.

"Samochodem roboczym przejeżdżał z parkingu na parking i poszukiwał auta do kradzieży. Zamontowane w pojazdach zabezpieczenia antykradzieżowe nie pozwoliły mu jednak uruchomić żadnego z pojazdów. Policjanci zatrzymali go podczas próby kradzieży auta Kia Niro na jednym z parkingów na Żoliborzu" - poinformowała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

W trakcie przeszukania Volkswagena, którym zatrzymany się poruszał policjanci znaleźli i zabezpieczyli elektroniczne urządzenie służące do kradzieży pojazdów, tzw. "gameboya" oraz zagłuszarkę sygnału GPS.

W prokuraturze 49-latek usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem.

Powiązali go z innymi kradzieżami

Dalsze czynności procesowe prowadzone przez stołecznych policjantów pozwoliły na przedstawienie zatrzymanemu 49-latkowi kolejnych zarzutów. "Chodzi o kradzieże dwóch samochodów w maju i czerwcu tego roku. Wówczas mężczyzna z parkingu na Wilanowie skradł Hyundaia Konę (samochód został odzyskany), a z ulicy Hożej Hyundaia Tuscona. Nagrały to kamery monitoringu" - zaznaczyła Adamus.

Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów, wydał postanowienie o trzymiesięcznym areszcie dla 49-latka.