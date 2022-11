Kaczyński: zawsze byłem zwolennikiem pełnego równouprawnienia. Protest? "Nie będzie mnie w domu"

W rocznicę uzyskania przez Polki praw wyborczych na ulicach Warszawy planowany jest protest. Uczestniczki zapowiadają, że wieczorem zbiorą się na ulicy Mickiewicza, przy której mieszka prezes Prawa i Sprawiedliwości. Manifestacja odbędzie się pod hasłem "Parasolką w Kaczyńskiego". Organizuje go Ogólnopolski Strajk Kobiet. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński był pytany o to, czy zamierza wysłuchać postulatów protestujących.

Jak dodał, w trakcie zgromadzenia będzie najpewniej w pracy "jak to zwykle bywa". - Pod moim domem odbywały się nawet demonstracje 13 grudnia, tak jak bym to ja bym wprowadzał stan wojenny. To jest po prostu sytuacja, w której człowiek, który był od przeszło 30 lat atakowany - a ja jestem takim człowiekiem - jest dobrym celem z punktu widzenia propagandowego i stąd te decyzje bardzo cyniczne i bardzo szpetne. Tak bym to określił - ocenił prezes PiS.