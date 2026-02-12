Zmarła Janina Różecka "Dora", sanitariuszka Powstania Warszawskiego

"Godzina W" w 81. rocznicę Powstania Warszawskiego Źródło: TVN24

"Dzisiaj rano w wieku 104 lat zmarła Janina Rożecka ps. Dora, sanitariuszka z Powstania Warszawskiego, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" - poinformowała w środę Fundacja Nie Zapomnij o Nas, Powstańcach Warszawskich.

Sanitariuszka "Żywiciela"

Podczas Powstania Warszawskiego "Dora" była sanitariuszką II Obwodu Zgrupowania "Żywiciel" Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej, należała do zgrupowania "Żaglowiec".

- Były takie momenty, jak na przykład wtedy gdy wynosiłam powstańca przez okienko szpitala. Podawałam mu wodę, a on mi mówił, że ta woda nie będzie mu potrzebna. Następnie pocisk uderzył niedaleko i rozerwał mojego rannego. To było dla mnie bardzo traumatyczne przeżycie - mówiła w jednym z wywiadów, przytaczanym w środę we wpisie Fundacji.

Podczas powstania przebywała na Żoliborzu. Po zakończeniu walk, udało jej się wyjść ze stolicy z ludnością cywilną.

W jej domu ukrywali się Żydzi i Cichociemny

Ojciec Janiny Różeckiej był oficerem Wojska Polskiego. Został w 1940 roku zamordowany przez NKWD w Starobielsku.

Różecka wstąpiła do konspiracji w 1942 roku. Podczas okupacji wspólnie z matką Leonią Gutowską i siostrą Wandą ukrywały Żydów, Cichociemnego oraz broń należącą do podziemia w willi na Żoliborzu przy ulicy Felińskiego.

W 1988 roku kobiety zostały odznaczone przez Instytut Yad Vashem medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

