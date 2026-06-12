Żoliborz Główna arteria Żoliborza do przebudowy Oprac. Dariusz Gałązka |

Tablica Wilsona odsłonięta na Placu Wilsona Źródło wideo: Fakty TVN Źródło zdj. gł.: ZDM

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Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę na gruntowną przebudowę ul. Mickiewicza. Prace na odcinku między Placem Wilsona a ul. gen. Józefa Zajączka przeprowadzi firma Wegarten za 18,9 mln zł. Na przygotowanie projektu i wykonanie prac ma półtora roku.

Nowa trasa rowerowa

Nowością na całym przebudowywanym odcinku Mickiewicza będzie trasa rowerowa, która będzie kolejnym odcinkiem drogi łączącej północ i południe Warszawy.

"Nową drogę dla rowerów poprowadzimy po zachodniej stronie ulicy, powstaną jednak łączniki na drugą stronę oraz komplet przejazdów rowerowych na Placu Wilsona. Od północy trasa połączy się z drogami rowerowymi na ulicach Krasińskiego i Słowackiego oraz pasami rowerowymi istniejącymi na dalszym odcinku ulicy Mickiewicza" - wyjaśnia ZDM w komunikacie.

"Od południa będzie dowiązana do obu dróg rowerowych na wiadukcie nad torami, które obecnie urywają się na wysokości skrzyżowania z ul. Zajączka. Dalej łączyć się będzie z oddaną w zeszłym roku drogą wzdłuż ul. Andersa" - precyzują drogowcy.

Poprawa bezpieczeństwa

Poprawi się też bezpieczeństwo pieszych. Zmiany zostaną wdrożone na przejściu po południowej stronie Placu Inwalidów przez jezdnię w stronę Śródmieścia. Zebra ta została oceniona w audycie bezpieczeństwa na zaledwie 1 w skali 0-5. Konieczna jest jej poprawa. Dlatego zostanie skrócona.

Drogowcy wskazują, że niebezpieczne jest także przejście na skrzyżowaniu z Mierosławskiego. Tutaj zebra prowadzi przez aż cztery pasy ruchu na raz – po dwa w każdym kierunku. Audytorzy również ocenili ją na 1. Rozwiązanie problemu też będzie podobne. Na przejściu powstanie azyl, a dla kierowców pozostaną dwa pasy jezdni.

Koniec rewitalizacji Placu Wilsona

"Zmiany w organizacji ruchu na ul. Mickiewicza pozwolą na wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni na zieleń. Wybudujemy także zatoki postojowe, które zastąpią te wyznaczone wyspami z prefabrykatu, a także przeniesiemy miejsca postojowe z chodnika na jezdnię, co dodatkowo wpłynie na poprawę estetyki i bezpieczeństwo" - tłumaczy ZDM.

W ramach inwestycji wyremontowane zostaną chodniki i przystanki po zachodniej stronie Mickiewicza od ul. Zajączka aż do ul. Kniaźnina. Remont przejdą też chodniki i przystanki na całym Placu Wilsona oraz fragmentach pozostałych odchodzących od ulic Słowackiego i Krasińskiego. Prace te, jak i budowa nowej drogi dla rowerów zostały skoordynowane z niedawnymi rozpłytowaniami na placu. To zakończy proces jego rewitalizacji.

Ulica Mickiewicza zostanie przebudowana Ulica Mickiewicza zostanie przebudowana Źródło zdjęcia: ZDM Ulica Mickiewicza zostanie przebudowana Źródło zdjęcia: ZDM Ulica Mickiewicza zostanie przebudowana Źródło zdjęcia: ZDM Ulica Mickiewicza zostanie przebudowana Źródło zdjęcia: ZDM

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