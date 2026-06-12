Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Żoliborz

Główna arteria Żoliborza do przebudowy

|
Ulica Mickiewicza zostanie przebudowana
Tablica Wilsona odsłonięta na Placu Wilsona
Źródło wideo: Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: ZDM
Stołeczni drogowcy wybrali firmę, która wykona przebudowę ulicy Mickiewicza na Żoliborzu. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj". Urzędnicy zapewniają, że na modernizacji skorzystają wszyscy użytkownicy drogi: kierowcy, rowerzyści oraz piesi.

Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę na gruntowną przebudowę ul. Mickiewicza. Prace na odcinku między Placem Wilsona a ul. gen. Józefa Zajączka przeprowadzi firma Wegarten za 18,9 mln zł. Na przygotowanie projektu i wykonanie prac ma półtora roku.

Nowa trasa rowerowa

Nowością na całym przebudowywanym odcinku Mickiewicza będzie trasa rowerowa, która będzie kolejnym odcinkiem drogi łączącej północ i południe Warszawy.

"Nową drogę dla rowerów poprowadzimy po zachodniej stronie ulicy, powstaną jednak łączniki na drugą stronę oraz komplet przejazdów rowerowych na Placu Wilsona. Od północy trasa połączy się z drogami rowerowymi na ulicach Krasińskiego i Słowackiego oraz pasami rowerowymi istniejącymi na dalszym odcinku ulicy Mickiewicza" - wyjaśnia ZDM w komunikacie.

"Od południa będzie dowiązana do obu dróg rowerowych na wiadukcie nad torami, które obecnie urywają się na wysokości skrzyżowania z ul. Zajączka. Dalej łączyć się będzie z oddaną w zeszłym roku drogą wzdłuż ul. Andersa" - precyzują drogowcy.

Poprawa bezpieczeństwa

Poprawi się też bezpieczeństwo pieszych. Zmiany zostaną wdrożone na przejściu po południowej stronie Placu Inwalidów przez jezdnię w stronę Śródmieścia. Zebra ta została oceniona w audycie bezpieczeństwa na zaledwie 1 w skali 0-5. Konieczna jest jej poprawa. Dlatego zostanie skrócona.

Drogowcy wskazują, że niebezpieczne jest także przejście na skrzyżowaniu z Mierosławskiego. Tutaj zebra prowadzi przez aż cztery pasy ruchu na raz – po dwa w każdym kierunku. Audytorzy również ocenili ją na 1. Rozwiązanie problemu też będzie podobne. Na przejściu powstanie azyl, a dla kierowców pozostaną dwa pasy jezdni.

Koniec rewitalizacji Placu Wilsona

"Zmiany w organizacji ruchu na ul. Mickiewicza pozwolą na wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni na zieleń. Wybudujemy także zatoki postojowe, które zastąpią te wyznaczone wyspami z prefabrykatu, a także przeniesiemy miejsca postojowe z chodnika na jezdnię, co dodatkowo wpłynie na poprawę estetyki i bezpieczeństwo" - tłumaczy ZDM.

W ramach inwestycji wyremontowane zostaną chodniki i przystanki po zachodniej stronie Mickiewicza od ul. Zajączka aż do ul. Kniaźnina. Remont przejdą też chodniki i przystanki na całym Placu Wilsona oraz fragmentach pozostałych odchodzących od ulic Słowackiego i Krasińskiego. Prace te, jak i budowa nowej drogi dla rowerów zostały skoordynowane z niedawnymi rozpłytowaniami na placu. To zakończy proces jego rewitalizacji.

Ulica Mickiewicza zostanie przebudowana
Ulica Mickiewicza zostanie przebudowana
Ulica Mickiewicza zostanie przebudowana
Źródło zdjęcia: ZDM
Ulica Mickiewicza zostanie przebudowana
Ulica Mickiewicza zostanie przebudowana
Źródło zdjęcia: ZDM
Ulica Mickiewicza zostanie przebudowana
Ulica Mickiewicza zostanie przebudowana
Źródło zdjęcia: ZDM
Ulica Mickiewicza zostanie przebudowana
Ulica Mickiewicza zostanie przebudowana
Źródło zdjęcia: ZDM
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
5 min
pc
Udawała rozmowę przez telefon? Dziennikarz zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał
TVN24
25 min
Patryk Jaki
Premiera"Nieprawdopodobna hucpa"? Za co Jakiemu grozi do 10 lat więzienia
TVN24
36 min
pc
Nawrocki na gali MMA u Trumpa. "Nawet krótka rozmowa będzie bezcenna"
Marcin Wrona, Jacek Stawiski
Udostępnij:
Tagi:
Inwestycje w Warszawie
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
W opuszczonym samochodzie znajdowała się torba wypełniona narkotykami
Tajemnica porzuconego auta
Targówek
Zdarzenie w Warszawie
Samochód niemal w centrum miasta, w bagażniku zamknięty... koń
Wola
Pożar busa na POW
Pożar busa na S2, zamknięty tunel i 10 kilometrów korka
Ursynów
Rekordowa wygrana padła w kolekturze przy Gagarina na Mokotowie
Prawie 30 milionów złotych w Lotto. To warszawski rekord
Mokotów
Dym z pożaru składowiska widać z kilku kilometrów
Znów pali się składowisko odpadów w Sokołowie
Okolice
Zarzuty za naklejki na samochodzie
Zarzuty za naklejki na aucie za złe parkowanie
Okolice
Zmodernizowana stacja Warszawa Wschodnia (wizualizacja)
Nowy tunel, łącznik z metrem i nowoczesne perony. Kolejowa rewolucja
Praga Północ
Tragiczny wypadek w Zielonce
Dwie osoby zginęły, trzecia walczy o życie. Dlaczego dochodzi do takich tragedii?
Alicja Glinianowicz
Wieczór kawalerski i bójka w centrum
Wieczór kawalerski i bójka. Poszło o kobietę
Śródmieście
Studenci UW będą się uczyć Szpitalu Południowym
Radny zarobił blisko 1,6 miliona. Ma 29 lat, jest lekarzem w trakcie specjalizacji
Tomasz Mikulicz
22 września jest Dzień bez Samochodu i bezpłatna komunikacja (zdjęcie ilustracyjne)
Weterani nie będą płacić za przejazdy komunikacją miejską
Komunikacja
Do ataków doszło przy ulicy Natolińskiej
Zaatakował mężczyznę na ulicy, w restauracji rzucał krzesłami i butelkami
Śródmieście
Nie każdy rower w świetle prawa jest rowerem (zdjęcie ilustracyjne)
Jechał rowerem, czy motorowerem. To ma ustalić biegły
Okolice
SPPN będzie większa
Strefa płatnego parkowania będzie większa
Ulice
Zalany tunel pod Alejami Jerozolimskimi
Przejście podziemne zalane. Drogowcy o przyczynie
Ochota
"Pamiątkowy banknot"
Dostała pieniądze z "ubezpieczenia". Później obejrzała banknoty
Okolice
Parada Równości w Warszawie
W sobotę Parada Równości. Będą zamknięte ulice i zmiany w ruchu
Śródmieście
Drzwi mieszkania (ilustracyjne)
Chciała wynająć mieszkanie, straciła blisko 200 tysięcy
Okolice
Kierowca ciągnika był pijany i ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
Kierowca ciągnika Lamborghini był pijany i złamał zakaz. Idzie do więzienia
Okolice
Zderzenie z udziałem Porsche na A2
Zderzenie z Porsche na A2, są ranni
Okolice
Chłopiec sam wyszedł ze żłobka (zdj. ilustracyjne)
Żłobek "zgubił" dwulatka. Opiekunki nic nie zauważyły
Piastów
Testy na STP Mory
Testowali tory na bemowskim odcinku drugiej linii metra
Bemowo
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Koniec poszukiwań 17-letniej Koreanki
Wilanów
Sytuacja na stołecznych ulicach
Deszczowa noc i poranek w Warszawie
Śródmieście
Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich
Kolejny etap remontu w Alejach Jerozolimskich
Ochota
Próba przed premierą spektaklu "Urojenia"
"Manifest wolności i niezależności kobiet". Próba przed premierą "Urojeń"
Śródmieście
Most Poniatowskiego
Tragiczny wypadek przy Moście Poniatowskiego, nie żyje mężczyzna
Praga Południe
Mężczyźni skakali po zaparkowanych samochodach
Skakali po dachach zaparkowanych aut
Okolice
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Ratusz o efektach nocnej prohibicji
Praga Północ
Zarzuty dla dwóch osób ws. nieprawidłowości przy II turze wyborów prezydenckich (zdjęcie ilustracyjne)
Nieprawidłowości przy liczeniu głosów. 24 osoby z zarzutami
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki