Uwierzyła oszustom, wyrzuciła pieniądze przez balkon. 94-latka straciła dużą kwotę

Do 94-letniej kobiety zadzwoniła osoba, podająca się za policjanta i poinformowała ją, że na Żoliborzu "grasuje szajka złodziei". "Funkcjonariusz" polecił zapakować wszystkie wartościowe rzeczy, biżuterię oraz pieniądze do reklamówki, a następnie wyrzucić ją przez balkon. Seniorka straciła 15 tysięcy złotych.

- Jak ustalili, do kobiety zadzwoniła osoba podająca się za policjanta i poinformowała ją, że na terenie Żoliborza grasuje szajka złodziei. Poleciła zapakować wszystkie wartościowe rzeczy, biżuterię oraz pieniądze i włożyć do reklamówki, a następnie wyrzucić przez balkon, w przeciwnym razie kobieta może zostać okradziona we własnym domu - przekazała rzeczniczka żoliborskiej policji podinspektor Elwira Kozłowska.