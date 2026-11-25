Żoliborz Dziewięciolatek na rowerze wjechał w śmieciarkę Oprac. Dariusz Gałązka |

Od 3 czerwca obowiązuje obowiązek używania kasków przez młodych rowerzystów i kierujących e-hulajnogami Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

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Do wypadku doszło w rejonie Mickiewicza i Kątowej, w obrębie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu obu ulic. Informacja wpłynęła do służb około godziny 11.40.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 9-letni chłopiec poruszający się na rowerze uderzył w śmieciarkę. Chłopiec został przewieziony do szpitala - poinformował młodszy aspirant Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji.

Policjant przekazał, że kierowca śmieciarki był trzeźwy.

- Trwa wyjaśnianie szczegółowych okoliczności tego wypadku - dodał mł. asp. Filipiak.