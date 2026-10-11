Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Żoliborz

Stojaki ustawili, jeździć nie pozwalają. Cytadela nie dla rowerów

|
Rowerem po Cytadeli
Muzeum Wojska Polskiego w nowej siedzibie
Źródło wideo: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Cytadela Warszawska od kilku lat bardziej niż wojsku, służy kulturze. Ale zgodnie z regulaminem pod żadne z tutejszych muzeów nie można podjechać rowerem czy hulajnogą. Niemile widziane są także psy.

- Proszę zostawić tu rower - słyszę stanowczą prośbę przy stróżówce, tuż za bramą Cytadeli Warszawskiej. - Zaparkuję przy muzeum - odpowiadam, schodząc z roweru. Dalej muszę go prowadzić. - I tak wiem, że kawałek dalej pan na niego wsiądzie - mówi zrezygnowany ochroniarz. Pewnie bazuje na doświadczeniach. Ale tym razem się myli, bo trafił na legalistę.

Rowerem po Cytadeli
Rowerem po Cytadeli
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

Regulamin

Pustą drogą prowadzę rower do stojaka przy Muzeum Historii Polski. Tam też podpytuję o źródło absurdalnego zakazu. Moje pretensje zostają szybko przekierowane do sąsiadów - Muzeum Wojska Polskiego. To ono jest gospodarzem tego terenu i ma najwięcej do powiedzenia.

"Na Terenie Wewnętrznym Cytadeli obowiązuje ruch pieszy. Poruszanie się na rowerach, hulajnogach i pojazdami silnikowymi jest zakazane (...). Zakaz nie dotyczy wózków dziecięcych oraz inwalidzkich" - czytam w regulaminie, który znajduję na stronie MWP. I to już w pierwszym punkcie!

A przecież nie jest to teren służący armii. Dziś królują tu muzea. Poza wspomnianymi dwoma, są tu także dwie mniejsze placówki: Muzeum Katyńskie i Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Między nimi zadbane trawniki i stare drzewa. Nie brakuje też... stojaków rowerowych.

Skąd więc ten zakaz? Odpowiedzi szukam w Muzeum Wojska Polskiego.

Jeździć nie pozwalają, ale stojaki ustawili
Jeździć nie pozwalają, ale stojaki ustawili
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

Inwestycje

Magdalena Rochnowska, zastępca dyrektora Muzeum Wojska Polskiego ds. organizacyjnych odpowiada, że ograniczenia to efekt troski o bezpieczeństwo.

- Nie wynika to z dawnej, wojskowej funkcji tego miejsca, lecz z aktualnej organizacji terenu i obowiązujących zasad bezpieczeństwa - zastrzega Rochnowska. - Na terenie Cytadeli trwają intensywne prace budowlane i organizacyjne, związane m.in. z przygotowaniem nowej wystawy Muzeum Wojska Polskiego oraz wystawy Muzeum Historii Polski - tłumaczy.

W Muzeum Historii Polski faktycznie instalowana jest wystawa stała, ale dzieje się to w środku budynku.

Muzeum Wojska Polskiego buduje kładkę na przedłużeniu Alei Wojska Polskiego oraz remontuje XIX-wieczne kazamaty. Tyle że teren tych prac jest dokładnie wygrodzony. Zresztą obejmują mały fragment 30-hektarowego kompleksu.

Docelowo placówka będzie mieć na Cytadeli jeszcze jeden obiekt - bliźniaczy pawilon po drugiej stronie Placu Gwardii. Ale póki co nie wbito nawet pierwszej łopaty. Zmieniany jest projekt - pierwotnie budynek miał być rodzajem wielkiej wiaty na pojazdy wojskowe. Jednak te stanęły pod chmurką, a w budynku ma się znaleźć druga część ekspozycji stałej, poświęcona historii wojskowości po 1945 roku.

Psy

Wojskowi muzealnicy nie chcą na swoim terenie także psów. Dopytuję dlaczego.

- Zakaz wprowadzania psów wynika z faktu, że teren Cytadeli jest przestrzenią przeznaczoną przede wszystkim do zwiedzania oraz organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, takich jak koncerty, wystawy czy pokazy - wyjaśnia wicedyrektor Rochnowska i zauważa, że identycznie jest na terenie Łazienek Królewskich.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
Inwestycje w Warszawie
Czytaj także:
Atak nożownika w autobusie miejskim (zdjęcie ilustracyjne)
Atak nożownika w autobusie miejskim
Bielany
zatrzymanie
Atak nożem w szkole policealnej. Napastniczka zraniła trzy kobiety
Praga Południe
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Śródmieście
Uratowany przez Ekopatrol łabędź
"Leżał bezwładnie, widać było, że cierpi"
Białołęka
W szkole pod Wyszkowem doszło do ataku z użyciem ostrego narzędzia
Po atakach w szkołach 50 tysięcy kontroli i 76 zatrzymanych
Okolice
Rajd kierowcy Lexusa
Jechał po chodniku, kosił słupki, uderzył w auto. Zamiast dokumentów miał odbitki ksero
Ochota
Kamienica z wieżą na rogu Mokotowskiej i Wilczej wpisana do rejestru zabytków
Kamienica z wieżą i hełmem. Winda była wyłożona mahoniem
Śródmieście
Ostrołęka, 08.10.2026. Zatrzymany ws. ataku nożem w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, wyprowadzany po przesłuchaniu w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce
Grozi mu dożywocie. 19-letni nożownik aresztowany
Okolice
Śmierć ciężarnej w szpitalu przy Madalińskiego
Prokuratura w warszawskim szpitalu. "Ponowne czynności" po śmierci pacjentki
Mokotów
Jest decyzja sądu w sprawie 15-latka, który śmiertelnie ugodził nożem woźną w szkole
15-latek zabił woźną. Jest decyzja, co dalej
Okolice
Zatrzymanie 17-latka w Sierpcu
Planował "zrobić coś złego w szkole". Zarzut i areszt dla 17-latka
Sierpc
17-latek został zatrzymany
Sztuczny głos zapowiadał atak w szkole. 17-latek zatrzymany, usłyszy zarzuty
Okolice
Mazowiecka kurator oświaty zwołała naradę nt. bezpieczeństwa ze wszystkimi szkołami
Pierwsze informacje po sztabie kryzysowym na Mazowszu
Okolice
Zderzenie na A2
A2 była całkowicie zablokowana po zderzeniu. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Sprawa 8‑latka z Łącznej. Jest śledztwo prokuratury, szkoła reaguje (zdjęcie ilustracyjne)
Zajęcia w 45 szkołach na Mazowszu zostały odwołane
Okolice
Narkotyki znalezione przez policjantów
Pielęgniarz ze szpitala ze sporym "zapasem" haszyszu i marihiuany
Mokotów
Zdrowie psychiczne
Miejsca dla osób w kryzysie psychicznym w Warszawie
Śródmieście
Policja zatrzymała 15-latka
Zdjęcia noży i groźby w sieci. Seria zatrzymań
Okolice
Pobicie na placu zabaw (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na placu zabaw. Nastolatka spadła z wysokości
Okolice
Wjechał w ogrodzenie
Blisko trzy promile, dożywotni zakaz i kradzione auto. Osiem zarzutów dla kierującego
Okolice
Francuskie służby zawiadomiły Polskę o niepokojącej rozmowie (zdjęcie ilustracyjne)
Opisywał sztucznej inteligencji metody okaleczania i zabijania. Francja zawiadomiła Polskę
Wilanów
Doprowadzenie do prokuratury nożownika z Ostrołęki
Zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. Dziewięć zarzutów dla 19-latka
Okolice
Policjant postrzelony w bramie
Zastrzelił nieumundurowanego kolegę. Jest akt oskarżenia dla policjanta
Praga Północ
Atak w szkole pod Wyszkowem
W piątek szkoły w gminie Wyszków będą zamknięte
Okolice
Leszczydół-Nowiny. Atak w szkole podstawowej
Były uczeń zaatakował woźną. Kobieta osierociła dwoje dzieci
Okolice
Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński i ministra edukacji Barbara Nowacka
Deklaracja ministrów po atakach w szkołach
Okolice
Atak nożem w szkole w Ostrołęce, na miejsce wezwano pirotechników
Po ataku w Ostrołęce przeszukali trzy miejsca. Nowe informacje
Ostrołęka
Atak w szkole pod Wyszkowem
15-latek z ostrym narzędziem. Nie żyje jedna osoba
TVN24
S2, tunel POW, tunel Południowej Obwodnicy Warszawy, ruch w tunelu wstrzymany
Zderzenie pięciu aut na S2. Tunel obwodnicy był zamknięty
Okolice
Zamiana miejsc w oku kamery
Uderzyli w ogrodzenie i zamienili się miejscami. O jednym nie wiedzieli
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki