Fort Sokolnickiego wróci w ręce dzielnicy. Urzędnicy mają na niego pomysł

I przyznaje, że jednym z elementów tej instytucji będzie właśnie Fort Sokolnickiego w Parku Żeromskiego. - Do kwietnia 2022 roku jest tam dzierżawca i nie będziemy rozwiązywali umowy wcześniej. Kiedy ona już wygaśnie, podejmiemy kierunkowe decyzje, żeby powstał tam żoliborski dom kultury - deklaruje burmistrz. - Gdyby nie pandemia i pewne procesy, które w związku z nią się pojawiły, między innymi problemy związane z finansami, to dom kultury już pewnie by powstał. Ale to są rzeczy niezależne od miasta i dlatego ten proces się tak opóźnił, teraz nabiera rozpędu - wyjaśnia.