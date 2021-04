NIK krytykuje tempo budowy nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego. Dyrektor placówki odpowiada

Przekazał też, że według izby "nie podjęto wystarczających działań", by zrealizować inwestycję w planowanym terminie. - Zgodnie z najnowszym harmonogramem budowa pierwszego pawilonu muzeum ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Jednak w naszej ocenie ten termin, podobnie jaki wiele wcześniejszych, jest zagrożony. Do czasu zamknięcia kontroli nieuregulowana była między innymi kwestia dokończenia wjazdu na teren cytadeli – zaznaczył Banaś.

"NIK nie stwierdziła naruszeń przepisów prawa"

Do raportu NIK z wynikami kontroli odniósł się dyrektor Muzeum Wojska Polskiego Paweł Żurkowski. Jego oświadczenie w tej sprawie opublikowano na stronie instytucji. Na wstępie podkreślił on, że "NIK nie stwierdziła naruszeń przepisów prawa". "W opinii inspektorów NIK wystąpiły jedynie pewne nieprawidłowości, które zasadniczo nie wpłynęły ani na terminy realizacyjne, ani na koszty inwestycji" – twierdzi dyrektor.

Według aktualnego harmonogramu ten etap inwestycji powinien zostać zakończony do końca 2021 roku. Dyrektor MWP przyznaje, że pojawiają się niesprzyjające okoliczności. "Na termin zakończenia tego zakresu wpływają negatywnie problemy związane z epidemią COVID-19. Dotyczy to zarówno zachorowań personelu związanego z inwestycją po stronie inwestora, wykonawcy, podwykonawców oraz dostawców materiałów budowlanych, jak i kwestii związanych z dostępnością niektórych materiałów budowlanych dostarczanych między innymi z zagranicy" – wyjaśnia.

Dyrektor odniósł się również do zarzutu NIK o nieuregulowanie kwestii budowy nowego wjazdu do Cytadeli od strony Wybrzeża Gdyńskiego. Jak poinformował, w marcu tego roku zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Ma on 12 miesięcy na wykonanie tego zadania.