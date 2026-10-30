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Żoliborz

Konserwator nie dał zgody na nasyp. Muzeum musi zmienić plany

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Kładka do Cytadeli na wizualizacjach
Muzeum Wojska Polskiego w nowej siedzibie
Źródło wideo: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Muzeum Wojska Polskiego
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Budowa kładki prowadzącej do kompleksu muzeów na terenie Cytadeli Warszawskiej napotkała kolejną przeszkodę. Tym razem rzucił ją konserwator zabytków, który nie zgodził się na tymczasowy nasyp do transportu maszyn. Muzealnicy muszą poszukać innego rozwiązania.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił wydania pozwolenia na budowę tymczasowego nasypu w Parku Fosa na stoku Cytadeli. Konstrukcja miała powstać w rejonie dawnej działobitni i służyć do transportu ciężkiego sprzętu oraz elementów kładki prowadzącej w rejon Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Historii Polski.

Konserwator obawia się zniszczeń

- Planowany nasyp, pomimo deklarowanego tymczasowego charakteru, stanowiłby ingerencję w teren o szczególnych walorach historycznych i przyrodniczych - przekazała nam Anna Śmigielska, rzeczniczka Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Jak wyjaśniła, prace ziemne mogłyby doprowadzić do naruszenia historycznego ukształtowania terenu, zmienić sposób odpływu wód opadowych i zwiększyć ryzyko osuwania się ziemi ze skarpy. Istniało również zagrożenie dla pozostałości archeologicznych związanych z funkcjonowaniem Cytadeli Warszawskiej.

Konserwator zwrócił też uwagę, że budowa nasypu byłaby sprzeczna z dotychczasowymi zasadami ochrony parku, zakładającymi ograniczanie ingerencji technicznych i zachowanie jego półnaturalnego charakteru.

Kładka do Cytadeli na wizualizacjach
Kładka do Cytadeli na wizualizacjach
Kładka do Cytadeli na wizualizacjach
Źródło zdjęcia: Muzeum Wojska Polskiego
Kładka do Cytadeli na wizualizacjach
Kładka do Cytadeli na wizualizacjach
Źródło zdjęcia: Muzeum Wojska Polskiego
Kładka do Cytadeli na wizualizacjach
Kładka do Cytadeli na wizualizacjach
Źródło zdjęcia: Muzeum Wojska Polskiego
Kładka do Cytadeli na wizualizacjach
Kładka do Cytadeli na wizualizacjach
Źródło zdjęcia: Muzeum Wojska Polskiego
Kładka do Cytadeli na wizualizacjach
Kładka do Cytadeli na wizualizacjach
Źródło zdjęcia: Muzeum Wojska Polskiego

Muzeum musiało zmienić plan

Odpowiadające za inwestycję Muzeum Wojska Polskiego odwołało się od decyzji konserwatora do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Równolegle prowadzone były jednak rozmowy dotyczące alternatywnego sposobu realizacji inwestycji.

Jak poinformowała nas rzeczniczka konserwatora, ostatecznie muzeum zrezygnowało z pierwotnego pomysłu.

- W wyniku równolegle prowadzonych rozmów muzeum zrezygnowało z metody przedstawionej w pierwszym wniosku i uzgodniono rozwiązania zamienne z poszanowaniem wartości zabytku - podkreśliła Anna Śmigielska.

Oznacza to, że transport sprzętu i elementów kładki odbędzie się bez budowy nasypu. Jak będzie wyglądał? Zadaliśmy to pytanie w muzeum, ale do momentu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

80-metrowa kładka nad dawną fosą

Budowa kładki prowadzącej do kompleksu muzeów od początku budziła kontrowersje. Jak opisywaliśmy wcześniej na tvnwarszawa.pl, inwestycji sprzeciwiała się część mieszkańców Żoliborza, obawiających się zniszczenia parku i masowego parkowania w okolicy.

Mostek ma połączyć teren Cytadeli z Aleją Wojska Polskiego. Przeprawa będzie miała 80 metrów długości oraz 3,5 metra szerokości. Stanie na kilku filarach posadowionych na dnie dawnej fosy. Elementem tej inwestycji jest remont i adaptacja na cele kulturalne dawnej kazamaty od strony Placu Gwardii.

Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 37,8 miliona złotych.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Inwestycje w Warszawie
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