Żoliborz Konserwator nie dał zgody na nasyp. Muzeum musi zmienić plany Dariusz Gałązka |

Muzeum Wojska Polskiego w nowej siedzibie Źródło wideo: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Muzeum Wojska Polskiego

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Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił wydania pozwolenia na budowę tymczasowego nasypu w Parku Fosa na stoku Cytadeli. Konstrukcja miała powstać w rejonie dawnej działobitni i służyć do transportu ciężkiego sprzętu oraz elementów kładki prowadzącej w rejon Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Historii Polski.

Konserwator obawia się zniszczeń

- Planowany nasyp, pomimo deklarowanego tymczasowego charakteru, stanowiłby ingerencję w teren o szczególnych walorach historycznych i przyrodniczych - przekazała nam Anna Śmigielska, rzeczniczka Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Jak wyjaśniła, prace ziemne mogłyby doprowadzić do naruszenia historycznego ukształtowania terenu, zmienić sposób odpływu wód opadowych i zwiększyć ryzyko osuwania się ziemi ze skarpy. Istniało również zagrożenie dla pozostałości archeologicznych związanych z funkcjonowaniem Cytadeli Warszawskiej.

Konserwator zwrócił też uwagę, że budowa nasypu byłaby sprzeczna z dotychczasowymi zasadami ochrony parku, zakładającymi ograniczanie ingerencji technicznych i zachowanie jego półnaturalnego charakteru.

Kładka do Cytadeli na wizualizacjach Kładka do Cytadeli na wizualizacjach Źródło zdjęcia: Muzeum Wojska Polskiego Kładka do Cytadeli na wizualizacjach Źródło zdjęcia: Muzeum Wojska Polskiego Kładka do Cytadeli na wizualizacjach Źródło zdjęcia: Muzeum Wojska Polskiego Kładka do Cytadeli na wizualizacjach Źródło zdjęcia: Muzeum Wojska Polskiego Kładka do Cytadeli na wizualizacjach Źródło zdjęcia: Muzeum Wojska Polskiego

Muzeum musiało zmienić plan

Odpowiadające za inwestycję Muzeum Wojska Polskiego odwołało się od decyzji konserwatora do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Równolegle prowadzone były jednak rozmowy dotyczące alternatywnego sposobu realizacji inwestycji.

Jak poinformowała nas rzeczniczka konserwatora, ostatecznie muzeum zrezygnowało z pierwotnego pomysłu.

- W wyniku równolegle prowadzonych rozmów muzeum zrezygnowało z metody przedstawionej w pierwszym wniosku i uzgodniono rozwiązania zamienne z poszanowaniem wartości zabytku - podkreśliła Anna Śmigielska.

Oznacza to, że transport sprzętu i elementów kładki odbędzie się bez budowy nasypu. Jak będzie wyglądał? Zadaliśmy to pytanie w muzeum, ale do momentu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

80-metrowa kładka nad dawną fosą

Budowa kładki prowadzącej do kompleksu muzeów od początku budziła kontrowersje. Jak opisywaliśmy wcześniej na tvnwarszawa.pl, inwestycji sprzeciwiała się część mieszkańców Żoliborza, obawiających się zniszczenia parku i masowego parkowania w okolicy.

Mostek ma połączyć teren Cytadeli z Aleją Wojska Polskiego. Przeprawa będzie miała 80 metrów długości oraz 3,5 metra szerokości. Stanie na kilku filarach posadowionych na dnie dawnej fosy. Elementem tej inwestycji jest remont i adaptacja na cele kulturalne dawnej kazamaty od strony Placu Gwardii.

Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 37,8 miliona złotych.