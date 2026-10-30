Konserwator nie dał zgody na nasyp. Muzeum musi zmienić plany
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił wydania pozwolenia na budowę tymczasowego nasypu w Parku Fosa na stoku Cytadeli. Konstrukcja miała powstać w rejonie dawnej działobitni i służyć do transportu ciężkiego sprzętu oraz elementów kładki prowadzącej w rejon Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Historii Polski.
Konserwator obawia się zniszczeń
- Planowany nasyp, pomimo deklarowanego tymczasowego charakteru, stanowiłby ingerencję w teren o szczególnych walorach historycznych i przyrodniczych - przekazała nam Anna Śmigielska, rzeczniczka Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Jak wyjaśniła, prace ziemne mogłyby doprowadzić do naruszenia historycznego ukształtowania terenu, zmienić sposób odpływu wód opadowych i zwiększyć ryzyko osuwania się ziemi ze skarpy. Istniało również zagrożenie dla pozostałości archeologicznych związanych z funkcjonowaniem Cytadeli Warszawskiej.
Konserwator zwrócił też uwagę, że budowa nasypu byłaby sprzeczna z dotychczasowymi zasadami ochrony parku, zakładającymi ograniczanie ingerencji technicznych i zachowanie jego półnaturalnego charakteru.
Muzeum musiało zmienić plan
Odpowiadające za inwestycję Muzeum Wojska Polskiego odwołało się od decyzji konserwatora do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Równolegle prowadzone były jednak rozmowy dotyczące alternatywnego sposobu realizacji inwestycji.
Jak poinformowała nas rzeczniczka konserwatora, ostatecznie muzeum zrezygnowało z pierwotnego pomysłu.
- W wyniku równolegle prowadzonych rozmów muzeum zrezygnowało z metody przedstawionej w pierwszym wniosku i uzgodniono rozwiązania zamienne z poszanowaniem wartości zabytku - podkreśliła Anna Śmigielska.
Oznacza to, że transport sprzętu i elementów kładki odbędzie się bez budowy nasypu. Jak będzie wyglądał? Zadaliśmy to pytanie w muzeum, ale do momentu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
80-metrowa kładka nad dawną fosą
Budowa kładki prowadzącej do kompleksu muzeów od początku budziła kontrowersje. Jak opisywaliśmy wcześniej na tvnwarszawa.pl, inwestycji sprzeciwiała się część mieszkańców Żoliborza, obawiających się zniszczenia parku i masowego parkowania w okolicy.
Mostek ma połączyć teren Cytadeli z Aleją Wojska Polskiego. Przeprawa będzie miała 80 metrów długości oraz 3,5 metra szerokości. Stanie na kilku filarach posadowionych na dnie dawnej fosy. Elementem tej inwestycji jest remont i adaptacja na cele kulturalne dawnej kazamaty od strony Placu Gwardii.
Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 37,8 miliona złotych.