Żoliborz Najpierw bronili ptaków, potem znaleźli chronione ślimaki. Ale wycinka i tak się rozpoczęła Klaudia Kamieniarz |

Wycinka drzew w Ptasim Zakątku na Żoliborzu Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

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Przy ulicy Ficowskiego powstaje zespół żłobkowo-przedszkolny wraz z filią poradni psychologiczno-pedagogicznej. Działka sąsiaduje z osiedlem Żoliborz Artystyczny, przylega też do jedynego w tej okolicy terenu dzikiej zieleni, porośniętego drzewami i krzewami, nazywanego przez mieszkańców Ptasim Zakątkiem.

Wiosną urzędnicy podpisali umowę z wykonawcą inwestycji, wkrótce ruszyły pierwsze prace, związane z przygotowaniem terenu pod budowę. W czerwcu zostały one wstrzymane, bo w sąsiedztwie działki potwierdzono obecność krogulca. To gatunek ptaka drapieżnego objęty ścisłą ochroną w okresie lęgowym. Do 30 lipca zakazane było prowadzenie wycinki drzew w odległości 80 metrów od jego gniazda.

W poniedziałek władze Żoliborza poinformowały o wznowieniu prac. Tego dnia na działce pojawiła się ekipa zajmująca się na zlecenie wykonawcy wycinką drzew. Wywołało to sprzeciw wśród lokalnej społeczności, zaangażowanej w obronę Ptasiego Zakątka.

Wycinka drzew w Ptasim Zakątku na Żoliborzu Wycinka drzew w Ptasim Zakątku na Żoliborzu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wycinka drzew w Ptasim Zakątku na Żoliborzu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wycinka drzew w Ptasim Zakątku na Żoliborzu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wycinka drzew w Ptasim Zakątku na Żoliborzu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wycinka drzew w Ptasim Zakątku na Żoliborzu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wycinka drzew w Ptasim Zakątku na Żoliborzu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Znaleźli siedliska ślimaka winniczka

- Kiedy zaobserwowaliśmy wycinkę, zgłosiliśmy od razu sprawę na policję i na straż miejską, apelując o jej wstrzymanie. Zapytaliśmy wykonawcę o to, czy posiada zgodę na odstępstwo od niszczenia siedlisk ślimaka winniczka. Usłyszeliśmy, że jest w trakcie jego pozyskiwania. To znaczy, że nie ma jeszcze fizycznie zgody - mówi nam Dominik Łebek, jeden z mieszkańców dzielnicy zaangażowanych w akcję.

Mężczyzna tłumaczy, że występowanie populacji tego mięczaka na terenie Ptasiego Zakątka potwierdziły badania przyrodnika Franciszka Miki. Jak opowiada, na bazie jego obserwacji powstał raport, który trafił do żoliborskich urzędników oraz warszawskiej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Rzeczniczka RDOŚ w Warszawie Agata Antonowicz potwierdza, że w październiku 2026 roku wpłynęło zawiadomienie o stwierdzeniu obecności ślimaka winniczka na terenie planowanej inwestycji. Dodaje, że Urząd Dzielnicy Żoliborz został poinformowany o obecności tego gatunku, obowiązujących zakazach i konieczności uzyskania pozwolenia, gdyby prowadzone prace mogły naruszać zakres ochrony mięczaka.

- Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie kilka dni temu wpłynął wniosek Urzędu Dzielnicy Żoliborz o wydanie decyzji zezwalającej na odstępstwo od zakazów wobec ślimaka winniczka. Postępowanie w tej sprawie jest w toku - zaznacza rzeczniczka.

Chcą przenieść ślimaki w inne miejsce

We wtorek władze Żoliborza poinformowały w oświadczeniu, że na terenie inwestycji malakolog (specjalista zajmujący się naukowym badaniem mięczaków) zidentyfikował "trzy potencjalne siedliska ślimaka winniczka i tylko jednego żywego osobnika". Wskazał też, że o tej porze roku ślimaki zimują już pod ziemią.

"Zgodnie z jego zaleceniami teren siedlisk został wygrodzony i obowiązuje tam całkowity zakaz prac. Wystąpiliśmy też do RDOŚ o zgodę na wiosenne przeniesienie winniczków w inne miejsce. Na pozostałej części działki nie ma przesłanek przyrodniczych ani prawnych do wstrzymywania budowy" - podkreślają urzędnicy.

Zapewniają też, że wszystkie prace prowadzone są zgodnie z prawem, pod nadzorem przyrodniczym i na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych.

"Nie zaproponowali nic w zamian"

Urząd podawał dotychczas, że do usunięcia przewidziano 184 drzewa, z czego 94 znajduje się bezpośrednio w miejscu, gdzie stanie nowy budynek. Społecznicy mówią natomiast o wycince około 400 drzew, ponieważ w swoich wyliczeniach uwzględniają także te, na których usunięcie nie jest wymagana zgoda.

- Naszym postulatem jest zachowanie tego miejsca w nienaruszonym stanie, co w chwili obecnej jest już niemożliwe, bo od poniedziałku kilkadziesiąt drzew po prostu poszło w pień - zauważa Dominik Łebek.

Jak dodaje, mieszkańcy mają poczucie, że ich apele i starania są od początku ignorowane przez urzędników. Wielokrotnie pojawiali się oni na sesjach rady dzielnicy, angażowali się w akcję protestacyjną, przygotowali też obywatelski projekt uchwały w sprawie Ptasiego Zakątka, który poparło 1857 mieszkańców Żoliborza. Dotychczas nie został on jednak dopuszczony do głosowania.

- Urząd nie zaproponował nic w zamian za wycinkę. A nas po prostu totalnie olał - ocenia mężczyzna.

Tymczasem urzędnicy przekonują, że inwestycja została zmodyfikowana tak, aby zachować jak najwięcej drzew. "Dzięki ograniczeniu powierzchni parkingu udało się zachować dodatkowe drzewa, które pierwotnie były przeznaczone do wycinki" - piszą w oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek w mediach społecznościowych.

- Zmniejszenie parkingu z 40 do 15 miejsc to śmieszna rekompensata, kosztem drzew i siedlisk ptaków. To ostatni taki spacerowy teren w okolicy, bogaty przyrodniczo i stanowiący osłonę przed hałasem i smogiem dla pobliskich osiedli - zauważa Dominik Łebek.

Mieszkańcy bronią Ptasiego Zakątka Mieszkańcy bronią Ptasiego Zakątka Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Mieszkańcy bronią Ptasiego Zakątka Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Mieszkańcy bronią Ptasiego Zakątka Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Mieszkańcy bronią Ptasiego Zakątka Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Mieszkańcy bronią Ptasiego Zakątka Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Mieszkańcy bronią Ptasiego Zakątka Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Mieszkańcy bronią Ptasiego Zakątka Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Nie stwierdzili obecności ptaków

Urząd dzielnicy podał, że zgodnie z decyzją RDOŚ wykonawca ma czas do końca roku na oczyszczenie terenu inwestycji.

Zezwolenie na wycinkę drzew wydał marszałek województwa mazowieckiego. "Usuwamy wyłącznie drzewa objęte tą decyzją i niewymagające zezwolenia - żadne inne drzewa nie są wycinane" - czytamy w oświadczeniu. "W przypadku drzew z siedliskami ptaków usuwane są tylko te, na które uzyskaliśmy zgodę RDOŚ" - dodano.

Jak deklarują urzędnicy, na działce nienaruszone pozostają trzy drzewa z gniazdami ptaków. W RDOŚ toczy się postępowanie dotyczące wydania zezwolenia na ich wycinkę.

"Kontrola ornitologiczna przeprowadzona przed wznowieniem robót nie wykazała obecności ptaków na działce. Obserwowany tu wcześniej krogulec już nie występuje (choć posiadamy również zgodę na jego ewentualne niepokojenie), a drzewo z jego gniazdem rośnie na sąsiedniej działce i nie podlega wycince" - dodają władze Żoliborza.

Nowe przedszkole, żłobek i poradnia

Teren przy ulicy Ficowskiego został w planie miejscowym z 2012 roku przeznaczony na budowę przedszkola i żłobka. Urząd dzielnicy podaje, że nowa placówka jest niezbędna ze względu na deficyt publicznych miejsc opieki dla najmłodszych na Żoliborzu Południowym i Artystycznym, zamieszkiwanym przez około 20 tysięcy mieszkańców. Docelowo ma zapewnić opiekę dla 125 przedszkolaków i 50 dzieci w żłobku.

Tak ma wyglądać nowy zespół szkolno-żłobkowy na Żoliborzu Tak ma wyglądać nowy zespół szkolno-żłobkowy na Żoliborzu Źródło zdjęcia: Urząd Dzielnicy Żoliborz Tak ma wyglądać nowy zespół szkolno-żłobkowy na Żoliborzu Źródło zdjęcia: Urząd Dzielnicy Żoliborz Tak ma wyglądać nowy zespół szkolno-żłobkowy na Żoliborzu Źródło zdjęcia: Urząd Dzielnicy Żoliborz

"Inwestycja przy ulicy Ficowskiego to również ratunek dla przepełnionej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Obecna siedziba przy ul. Felińskiego, dysponująca zaledwie 13 gabinetami, obejmuje swoim zasięgiem 27 tysięcy dzieci. Czas oczekiwania na pierwszą wizytę u psychologa dzieci czekają średnio trzy-cztery miesiące, na wydanie opinii nawet pół roku, a cała procedura orzecznicza trwa aż do siedmiu miesięcy" - informuje urząd.

Zdaniem urzędników, nowa filia poradni pomoże skrócić kolejki i wpłynie na zwiększenie komfortu podopiecznych podczas wizyt.